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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 жов, 2022 12:40
Наконец установил старую версию через файл из сайта, смартфон правда ругался по безопасности, мол скачаный файл небезопасный и доступ к смартфону с риском, но деньги на заначке были нужны срочно. Выхода не было, позарился на 10%. И да, версия заработала сделал вывод из Заначки все, что нужно было. Для себя уже определил риск по свободным деньгам: мобильное приложение не дает полной уверенности в срочном использовании денег. Это ситуация приводит к старом доброму кешу. Как бы мир не стремился к цифровым активам и интернетам, кеш под матрасом или в стеклянной банке всегда при тебе!Все таки этот судья, который прятал деньги в стеклянной банке оказался прав - кеш наше все!
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joik
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Додано: Сер 26 жов, 2022 13:08
joik написав: Это ситуация приводит к старом доброму кешу. Как бы мир не стремился к цифровым активам и интернетам, кеш под матрасом или в стеклянной банке всегда при тебе!Все таки этот судья, который прятал деньги в стеклянной банке оказался прав - кеш наше все!
То просто в матрас еще прилетов не было и домушников.
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Ромасик
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Додано: Сер 26 жов, 2022 13:24
Ромасик написав:
joik написав: Это ситуация приводит к старом доброму кешу. Как бы мир не стремился к цифровым активам и интернетам, кеш под матрасом или в стеклянной банке всегда при тебе!Все таки этот судья, который прятал деньги в стеклянной банке оказался прав - кеш наше все!
То просто в матрас еще прилетов не было и домушников.
Так, насколько я понимаю, этот сбой на андроиде не связан с военными действиями, и это не баг какой то, полностью не рабочий функционал, и с 18 октября по сей день нет новой версии. Это и есть риск!
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joik
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Додано: Сер 26 жов, 2022 13:47
joik написав:
мобильное приложение не дает полной уверенности в срочном использовании денег. Это ситуация приводит к старом доброму кешу.
Это не про мобильное приложение. Это старый добрый выбор между кэшем и деньгами в банке (не стеклянный), которому столько же столетий, сколько существуют банки. В каждом варианте свою плюсы и минусы. Поэтому только диверсифицирировать. Поэтому, наученный опытом, я в магазин за хлебом хожу со смартфоном, карточками минимум трёх банков и котлетой кэша (хорошо хоть пока достаточно только гривневого). А шо делать? Жизнь такой.
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moveton
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Додано: Сер 26 жов, 2022 16:43
moveton написав: joik написав:
мобильное приложение не дает полной уверенности в срочном использовании денег. Это ситуация приводит к старом доброму кешу.
Это не про мобильное приложение. Это старый добрый выбор между кэшем и деньгами в банке (не стеклянный), которому столько же столетий, сколько существуют банки. В каждом варианте свою плюсы и минусы. Поэтому только диверсифицирировать. Поэтому, наученный опытом, я в магазин за хлебом хожу со смартфоном, карточками минимум трёх банков и котлетой кэша (хорошо хоть пока достаточно только гривневого). А шо делать? Жизнь такой.
немає напруги і магазин не працює
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sens
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Додано: Сер 26 жов, 2022 17:00
sens написав:
немає напруги і магазин не працює
И это тоже. Хотя куда чаще (сейчас часами каждый день): объявили тревогу и поэтому магазин не работает. Электричество пока ещё более-менее подаётся. Но тут даже магазины диверсифицировать бесполезно: при тревоге закрываются все.
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moveton
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Додано: Чет 27 жов, 2022 09:56
sens написав: moveton написав: joik написав:
мобильное приложение не дает полной уверенности в срочном использовании денег. Это ситуация приводит к старом доброму кешу.
Это не про мобильное приложение. Это старый добрый выбор между кэшем и деньгами в банке (не стеклянный), которому столько же столетий, сколько существуют банки. В каждом варианте свою плюсы и минусы. Поэтому только диверсифицирировать. Поэтому, наученный опытом, я в магазин за хлебом хожу со смартфоном, карточками минимум трёх банков и котлетой кэша (хорошо хоть пока достаточно только гривневого). А шо делать? Жизнь такой.
немає напруги і магазин не працює
Надо с генератором своим приходить
Не помню, было ли раньше, но сейчас в гугл плей на изи написано Бета. Так что никаких соплей.
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Ромасик
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Додано: Чет 27 жов, 2022 10:42
Ничего не клацал и не юзил.
Пришло сег. сообщение, что всё у них восстановилось.
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Игорь Алексеевич
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1
Додано: Чет 27 жов, 2022 11:20
Ромасик написав:
Не помню, было ли раньше, но сейчас в гугл плей на изи написано Бета. Так что никаких соплей.
Може Ви й на беті - це Ваш вибір. Більшість на релізі.
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klug
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3
Додано: Чет 27 жов, 2022 12:04
klug написав: Ромасик написав:
Не помню, было ли раньше, но сейчас в гугл плей на изи написано Бета. Так что никаких соплей.
Може Ви й на беті - це Ваш вибір. Більшість на релізі.
Вот оно что! Оказывается, я доступ к бете вскрыл. Наверное, потому все так хорошо работает
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Ромасик
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