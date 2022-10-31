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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 10:53
Re: izibank
Когда Изя проводит пополнение внешним р2р? Думал, тут как в других необанках - все сразу учитывается. На деле уже третий день пошел, а сумма задолженности в льготном периоде не изменилась. Непонятно, что делать, если она до конца сегодняшнего дня не погасится.
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