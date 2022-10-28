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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:53

Re: izibank

Когда Изя проводит пополнение внешним р2р? Думал, тут как в других необанках - все сразу учитывается. На деле уже третий день пошел, а сумма задолженности в льготном периоде не изменилась. Непонятно, что делать, если она до конца сегодняшнего дня не погасится.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:58

  Кащей написав:Когда Изя проводит пополнение внешним р2р? Думал, тут как в других необанках - все сразу учитывается. На деле уже третий день пошел, а сумма задолженности в льготном периоде не изменилась. Непонятно, что делать, если она до конца сегодняшнего дня не погасится.


Аналогично
С утра гасил траты за сентябрь, деньги вроде зашли по p2p
но задолженность отражается
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:28

Re: izibank

Та похоже, что сумма льготного периода тупо не обновляется.
Я гасил сэпом, и тоже висит исходная сумма.
Внешние p2p теоретически должны проводить ежедневно в 16:00.
Востаннє редагувалось ramzes4 в Пон 31 жов, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:28

Только по выписке можно понять, провелись ли. В целом, тут даже тянучка проводится не сразу, а уж толкалка точно не в один день
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:28

Re: izibank

emeta написав:
  Кащей написав:Когда Изя проводит пополнение внешним р2р? Думал, тут как в других необанках - все сразу учитывается. На деле уже третий день пошел, а сумма задолженности в льготном периоде не изменилась. Непонятно, что делать, если она до конца сегодняшнего дня не погасится.


Аналогично
С утра гасил траты за сентябрь, деньги вроде зашли по p2p
но задолженность отражается
На горячке рассказывают про "до трёх рабочих дней". Похоже, Изя решил поправить свое материальное положение за счёт грейсовиков.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:30

Re: izibank

kulikrom написав:Только по выписке можно понять, провелись ли. В целом, тут даже тянучка проводится не сразу, а уж толкалка точно не в один день
В выписке суммы пополнений есть. На сумме задолженности в приложении это никак не отразилось.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:48

Кащей
если в выписке две даты/времени, значит провелось. А задолженность только на следующий день изменится.
Примерно так:
28.10.2022
09:42:18
(28.10.2022
16:26:49)
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:00

Re: izibank

kulikrom написав:Кащей
если в выписке две даты/времени, значит провелось. А задолженность только на следующий день изменится.
Примерно так:
28.10.2022
09:42:18
(28.10.2022
16:26:49)
Даты/времени две, но для тянучек они совпадают с точностью до секунды, а для толкалок отличаются, однако в скобках указана только дата, времени нет.
Кащей
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