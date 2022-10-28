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Додано: Пон 31 жов, 2022 10:53
Re: izibank
Когда Изя проводит пополнение внешним р2р? Думал, тут как в других необанках - все сразу учитывается. На деле уже третий день пошел, а сумма задолженности в льготном периоде не изменилась. Непонятно, что делать, если она до конца сегодняшнего дня не погасится.
Додано: Пон 31 жов, 2022 11:58
Аналогично
С утра гасил траты за сентябрь, деньги вроде зашли по p2p
но задолженность отражается
Додано: Пон 31 жов, 2022 12:28
Re: izibank
Та похоже, что сумма льготного периода тупо не обновляется.
Я гасил сэпом, и тоже висит исходная сумма.
Внешние p2p теоретически должны проводить ежедневно в 16:00.
Востаннє редагувалось ramzes4 в Пон 31 жов, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 31 жов, 2022 12:28
Только по выписке можно понять, провелись ли. В целом, тут даже тянучка проводится не сразу, а уж толкалка точно не в один день
Додано: Пон 31 жов, 2022 12:28
Re: izibank
На горячке рассказывают про "до трёх рабочих дней". Похоже, Изя решил поправить свое материальное положение за счёт грейсовиков.
Додано: Пон 31 жов, 2022 12:30
Re: izibank
В выписке суммы пополнений есть. На сумме задолженности в приложении это никак не отразилось.
Додано: Пон 31 жов, 2022 12:48
Кащей
если в выписке две даты/времени, значит провелось. А задолженность только на следующий день изменится.
Примерно так:
28.10.2022
09:42:18
(28.10.2022
16:26:49)
Додано: Пон 31 жов, 2022 13:00
Re: izibank
Даты/времени две, но для тянучек они совпадают с точностью до секунды, а для толкалок отличаются, однако в скобках указана только дата, времени нет.
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