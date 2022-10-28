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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 10:53
Когда Изя проводит пополнение внешним р2р? Думал, тут как в других необанках - все сразу учитывается. На деле уже третий день пошел, а сумма задолженности в льготном периоде не изменилась. Непонятно, что делать, если она до конца сегодняшнего дня не погасится.
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Кащей
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Додано: Пон 31 жов, 2022 11:58
Кащей написав:
Когда Изя проводит пополнение внешним р2р? Думал, тут как в других необанках - все сразу учитывается. На деле уже третий день пошел, а сумма задолженности в льготном периоде не изменилась. Непонятно, что делать, если она до конца сегодняшнего дня не погасится.
Аналогично
С утра гасил траты за сентябрь, деньги вроде зашли по p2p
но задолженность отражается
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emeta
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Додано: Пон 31 жов, 2022 12:28
Та похоже, что сумма льготного периода тупо не обновляется.
Я гасил сэпом, и тоже висит исходная сумма.
Внешние p2p теоретически должны проводить ежедневно в 16:00.
Востаннє редагувалось ramzes4
в Пон 31 жов, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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ramzes4
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Додано: Пон 31 жов, 2022 12:28
Только по выписке можно понять, провелись ли. В целом, тут даже тянучка проводится не сразу, а уж толкалка точно не в один день
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kulikrom
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Додано: Пон 31 жов, 2022 12:28
emeta написав: Кащей написав:
Когда Изя проводит пополнение внешним р2р? Думал, тут как в других необанках - все сразу учитывается. На деле уже третий день пошел, а сумма задолженности в льготном периоде не изменилась. Непонятно, что делать, если она до конца сегодняшнего дня не погасится.
Аналогично
С утра гасил траты за сентябрь, деньги вроде зашли по p2p
но задолженность отражается
На горячке рассказывают про "до трёх рабочих дней". Похоже, Изя решил поправить свое материальное положение за счёт грейсовиков.
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Кащей
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Додано: Пон 31 жов, 2022 12:30
kulikrom написав:Только по выписке можно понять, провелись ли. В целом, тут даже тянучка проводится не сразу, а уж толкалка точно не в один день
В выписке суммы пополнений есть. На сумме задолженности в приложении это никак не отразилось.
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Кащей
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Додано: Пон 31 жов, 2022 12:48
Кащей
если в выписке две даты/времени, значит провелось. А задолженность только на следующий день изменится.
Примерно так:
28.10.2022
09:42:18
(28.10.2022
16:26:49)
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kulikrom
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Додано: Пон 31 жов, 2022 13:00
kulikrom написав:Кащей
если в выписке две даты/времени, значит провелось. А задолженность только на следующий день изменится.
Примерно так:
28.10.2022
09:42:18
(28.10.2022
16:26:49)
Даты/времени две, но для тянучек они совпадают с точностью до секунды, а для толкалок отличаются, однако в скобках указана только дата, времени нет.
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Кащей
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Додано: Пон 31 жов, 2022 14:12
Кащей написав:
На горячке рассказывают про "до трёх рабочих дней". Похоже, Изя решил поправить свое материальное положение за счёт грейсовиков.
В дни массовых ударов и массового отключения электричества гасить в последний день - это тупость, без вариантов.
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Vorlon
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:36
Vorlon написав: Кащей написав:
На горячке рассказывают про "до трёх рабочих дней". Похоже, Изя решил поправить свое материальное положение за счёт грейсовиков.
В дни массовых ударов и массового отключения электричества гасить в последний день - это тупость, без вариантов.
Да, нужно пересматривать процес гашения и три рабочих дня в такие периоды войны уже не кажутся такими нереальными
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joik
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