Кащей написав:
Когда Изя проводит пополнение внешним р2р?
Ну может в течение 3-х часов или в ~16:00 проведёт.
Кащей написав:
Непонятно, что делать, если она до конца сегодняшнего дня не погасится.
Условия погашения должны быть клиентом выполнены до 16:00 (скорее всего, не включительно), при этом учитывается именно по счёту (т. е. операция пополнения должна проведена/распределена по счёту).
ramzes4 написав:
Та похоже, что сумма льготного периода тупо не обновляется.
Я гасил сэпом, и тоже висит исходная сумма.
При любом пополнении информация (кроме ОМП) обновляется на следующий рабочий день после проводки по счёту.
ps У izibank даже э/почта не работает (ну с пятницы по понедельник точно), ибо пришёл отчёт об ошибке.
emeta написав:
Меня горячка заверяет..., но ей конечно верить..
Увы, но практика показала, что они за свои слова не отвечают. Извинения приносят и всё.