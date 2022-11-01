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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 16:07
Меня горячка заверяет, что всё ок, средства были зачислены успешно и из грейса не выпаду, но ей конечно верить..
Додано: Пон 31 жов, 2022 20:35
Re: izibank
Ну может в течение 3-х часов или в ~16:00 проведёт.
Условия погашения должны быть клиентом выполнены до 16:00 (скорее всего, не включительно), при этом учитывается именно по счёту (т. е. операция пополнения должна проведена/распределена по счёту).
При любом пополнении информация (кроме ОМП) обновляется на следующий рабочий день после проводки по счёту.
ps У izibank даже э/почта не работает (ну с пятницы по понедельник точно), ибо пришёл отчёт об ошибке.
Увы, но практика показала, что они за свои слова не отвечают. Извинения приносят и всё.
Додано: Вів 01 лис, 2022 08:03
Re: izibank
Когось, хто вчора гасився, анка комсомолка побрила на відсотки?
Додано: Вів 01 лис, 2022 09:11
Re: izibank
Нет, все нормально вроде. Напрасно только перестраховался и продублировал толкалки тянучками.
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