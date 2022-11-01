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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

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izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:07

Меня горячка заверяет, что всё ок, средства были зачислены успешно и из грейса не выпаду, но ей конечно верить..
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:35

Re: izibank

  Кащей написав:Когда Изя проводит пополнение внешним р2р?
Ну может в течение 3-х часов или в ~16:00 проведёт.

  Кащей написав:Непонятно, что делать, если она до конца сегодняшнего дня не погасится.
Условия погашения должны быть клиентом выполнены до 16:00 (скорее всего, не включительно), при этом учитывается именно по счёту (т. е. операция пополнения должна проведена/распределена по счёту).

  ramzes4 написав:Та похоже, что сумма льготного периода тупо не обновляется.
Я гасил сэпом, и тоже висит исходная сумма.
При любом пополнении информация (кроме ОМП) обновляется на следующий рабочий день после проводки по счёту.

ps У izibank даже э/почта не работает (ну с пятницы по понедельник точно), ибо пришёл отчёт об ошибке.

  emeta написав:Меня горячка заверяет..., но ей конечно верить..
Увы, но практика показала, что они за свои слова не отвечают. Извинения приносят и всё. :(
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 08:03

Re: izibank

Когось, хто вчора гасився, анка комсомолка побрила на відсотки?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 09:11

Re: izibank

Кочевник написав:Когось, хто вчора гасився, анка комсомолка побрила на відсотки?
Нет, все нормально вроде. Напрасно только перестраховался и продублировал толкалки тянучками.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:10

Re: izibank

В последней версии приложения Изя снова убрал возможность выбрать три категории КБ. Интересно, если поставить какую-то из предыдущих, можно будет три выбрать?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:16

  Кащей написав:В последней версии приложения Изя снова убрал возможность выбрать три категории КБ. Интересно, если поставить какую-то из предыдущих, можно будет три выбрать?

пишет выбери две
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:42

Здравствуйте.
Представитель банка, куда вам написать для изложения не публичной информации ?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:20

В вайбер
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:16

  Amethyst написав:В вайбер

На какой номер?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:31

  Evgeny написав:
  Amethyst написав:В вайбер

На какой номер?

Он у вас в апликухе есть, для связи с саппортом
Amethyst
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