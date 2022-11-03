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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 21:15
Re: izibank
Додано: Чет 03 лис, 2022 08:41
Re: izibank
Шановне панство, у когось є досвід отримання валюти з картки izi у відділенні ТАС? Якщо є така можливість, то яка процедура, чи можливе замовлення валюти на горячці і інші, можливо, є якісь ньюанси?
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