Здесь нет представителя банка и уже давно.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 21:15
Re: izibank
Додано: Чет 03 лис, 2022 08:41
Re: izibank
Шановне панство, у когось є досвід отримання валюти з картки izi у відділенні ТАС? Якщо є така можливість, то яка процедура, чи можливе замовлення валюти на горячці і інші, можливо, є якісь ньюанси?
Додано: Чет 03 лис, 2022 18:34
Re: izibank
1finanсier, валюту необходимо заказывать на желаемое отделение ТАС через поддержку izibank. Но для отделения клиенты данного необанка не в приоритете. А так выплата соцдепо будет не раньше декабря...
|