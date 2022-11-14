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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 21:15
Evgeny написав:
Представитель банка, куда вам написать для изложения не публичной информации ?
Здесь нет представителя банка и уже давно.
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Додано: Чет 03 лис, 2022 08:41
Шановне панство, у когось є досвід отримання валюти з картки izi у відділенні ТАС? Якщо є така можливість, то яка процедура, чи можливе замовлення валюти на горячці і інші, можливо, є якісь ньюанси?
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1finanсier
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Додано: Чет 03 лис, 2022 18:34
1finanсier, валюту необходимо заказывать на желаемое отделение ТАС через поддержку izibank. Но для отделения клиенты данного необанка не в приоритете. А так выплата соцдепо будет не раньше декабря...
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 01:02
Ізя-боти нагнали рейтинг з 1,6 до 2,2 у ГП
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klug
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 09:52
Шановні, як вважаєте, якщо по р2р завести на без кр.лімітний ізі кошти і відразу купити долар на конв депо - можливий овер?
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1finanсier
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:23
1finanсier написав:
Шановні, як вважаєте, якщо по р2р завести на без кр.лімітний ізі кошти і відразу купити долар на конв депо - можливий овер?
Нет
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ramzes4
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:47
ramzes4 написав: 1finanсier написав:
Шановні, як вважаєте, якщо по р2р завести на без кр.лімітний ізі кошти і відразу купити долар на конв депо - можливий овер?
Нет
Дякую
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1finanсier
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Додано: Пон 14 лис, 2022 12:20
Як відкрити депозитну картку у вас онлайн? а саме в доларах? можливо так? яким чином тоді готівку на рахунок покласти? через банка-партнера?
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Treyd2022
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Додано: Пон 14 лис, 2022 12:54
Встановити аплікуХу, зарегітися Дією, зробити в аплікухі валютну вірту і топати в касу банка -- до Тасі
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Amethyst
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