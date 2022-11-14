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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 196197198199

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:15

Re: izibank

  Evgeny написав:Представитель банка, куда вам написать для изложения не публичной информации ?
Здесь нет представителя банка и уже давно.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 08:41

Re: izibank

Шановне панство, у когось є досвід отримання валюти з картки izi у відділенні ТАС? Якщо є така можливість, то яка процедура, чи можливе замовлення валюти на горячці і інші, можливо, є якісь ньюанси?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:34

Re: izibank

1finanсier, валюту необходимо заказывать на желаемое отделение ТАС через поддержку izibank. Но для отделения клиенты данного необанка не в приоритете. А так выплата соцдепо будет не раньше декабря...
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 01:02

Ізя-боти нагнали рейтинг з 1,6 до 2,2 у ГП :)
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 09:52

Re: izibank

Шановні, як вважаєте, якщо по р2р завести на без кр.лімітний ізі кошти і відразу купити долар на конв депо - можливий овер?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:23

  1finanсier написав:Шановні, як вважаєте, якщо по р2р завести на без кр.лімітний ізі кошти і відразу купити долар на конв депо - можливий овер?

Нет
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:47

  ramzes4 написав:
  1finanсier написав:Шановні, як вважаєте, якщо по р2р завести на без кр.лімітний ізі кошти і відразу купити долар на конв депо - можливий овер?

Нет

Дякую
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 12:20

Як відкрити депозитну картку

Як відкрити депозитну картку у вас онлайн? а саме в доларах? можливо так? яким чином тоді готівку на рахунок покласти? через банка-партнера?
Treyd2022
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 12:54

Re: izibank

Встановити аплікуХу, зарегітися Дією, зробити в аплікухі валютну вірту і топати в касу банка -- до Тасі
Amethyst
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  #<1 ... 196197198199
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