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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 21:15
Re: izibank
Додано: Чет 03 лис, 2022 08:41
Re: izibank
Шановне панство, у когось є досвід отримання валюти з картки izi у відділенні ТАС? Якщо є така можливість, то яка процедура, чи можливе замовлення валюти на горячці і інші, можливо, є якісь ньюанси?
Додано: Чет 03 лис, 2022 18:34
Re: izibank
1finanсier, валюту необходимо заказывать на желаемое отделение ТАС через поддержку izibank. Но для отделения клиенты данного необанка не в приоритете. А так выплата соцдепо будет не раньше декабря...
Додано: П'ят 04 лис, 2022 09:52
Re: izibank
Шановні, як вважаєте, якщо по р2р завести на без кр.лімітний ізі кошти і відразу купити долар на конв депо - можливий овер?
Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:23
Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:47
Додано: Пон 14 лис, 2022 12:20
Як відкрити депозитну картку
Як відкрити депозитну картку у вас онлайн? а саме в доларах? можливо так? яким чином тоді готівку на рахунок покласти? через банка-партнера?
Додано: Пон 14 лис, 2022 12:54
Re: izibank
Встановити аплікуХу, зарегітися Дією, зробити в аплікухі валютну вірту і топати в касу банка -- до Тасі
Додано: Пон 14 лис, 2022 13:06
Тут, вроде, нет депозитных карт. Только поставить приложение, зарегаться, в нём сразу создадутся 4 карты в том числе долларовая, её пополнить и с неё открыть депо.
Как я понимаю, если пополнять долларами, то только через кассу Таси.
Ставить приложение лучше по реф ссылке, тогда бонус дадут. Ссылкой с удовольствием в личке поделится любой из этой темы. Могу и я дать
Месяц назад пришлось документы фотать: Дия упорно выдавала, что у неё где-то ошибка. Но может и починили с тех пор наконец-то.
Востаннє редагувалось moveton в Пон 14 лис, 2022 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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