RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:08

Re: izibank

Treyd2022, стати клієнтом онлайн можна встановивши застосунок (якщо за реферальним посиланням, яке Вам відправив у приватному повідомленні, то можна отримати кешбек 50–150 ₴), далі пройти реєстрацію.

Вам банк оформить автоматично карткові рахунки: 2 у гривні (один із них може бути з кредитним лімітом), і по одному рахунку у валюті долар і євро; один рахунок вільного депозиту.

Поповнення валютної картки можна виключно в касі ТАСкомбанку, як і зняти валюту. Зняття валюти з картки буде комісією 15 ₴ + %, депозитну валюту — 15 ₴.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4979
З нами з: 08.03.18
Подякував: 508 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 197198199200
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, ramzes4 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1025)
14.11.2022 14:21
ТАС (184)
14.11.2022 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.