Treyd2022, стати клієнтом онлайн можна встановивши застосунок (якщо за реферальним посиланням, яке Вам відправив у приватному повідомленні, то можна отримати кешбек 50–150 ₴), далі пройти реєстрацію.
Вам банк оформить автоматично карткові рахунки: 2 у гривні (один із них може бути з кредитним лімітом), і по одному рахунку у валюті долар і євро; один рахунок вільного депозиту.
Поповнення валютної картки можна виключно в касі ТАСкомбанку, як і зняти валюту. Зняття валюти з картки буде комісією 15 ₴ + %, депозитну валюту — 15 ₴.