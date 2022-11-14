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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:08

Re: izibank

Treyd2022, стати клієнтом онлайн можна встановивши застосунок (якщо за реферальним посиланням, яке Вам відправив у приватному повідомленні, то можна отримати кешбек 50–150 ₴), далі пройти реєстрацію.

Вам банк оформить автоматично карткові рахунки: 2 у гривні (один із них може бути з кредитним лімітом), і по одному рахунку у валюті долар і євро; один рахунок вільного депозиту.

Поповнення валютної картки можна виключно в касі ТАСкомбанку, як і зняти валюту. Зняття валюти з картки буде комісією 15 ₴ + %, депозитну валюту — 15 ₴.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:28

Re: izibank

депозитну валюту — 15 ₴.
это практический опыт? в тарифах вроде нет такого исключения для депозитных денег.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:45

  Кащей написав:в тарифах вроде нет такого исключения для депозитных денег.

А зачем в тарифах исключение? Там просто последней строчкой в разделе про депозиты написано: "Зняття депозиту в касi ТАСКОМБАНКу - 15 грн"
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:25

Re: izibank

є хоч одна людина яка зняла валютний депо в ізі?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:36

  Sain_повернувся написав:є хоч одна людина яка зняла валютний депо в ізі?

Я в травні євровий депо в ізі знімав у тасі
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 21:53

  Alien написав:Я в травні євровий депо в ізі знімав у тасі

Дуже геморний процес?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 22:33

  novichok написав:
  Alien написав:Я в травні євровий депо в ізі знімав у тасі

Дуже геморний процес?

В травні було досить геморно. Замовляти валюту почав за тиждень. Гарячка кормила "завтраками" і у підсумку забезпечити валюту на потрібне відділення не змогла. В підсумку замовили валюту на день пізніше і на інше відділення Таса, яке не було зручним але там були Євро. Як наслідок - особисто я з ізею в валютні депо більше не граю. Навіть при гарному курсі та можливістю відкриття депо дестанційно. Не сподобалось. Гарячка мишей не ловить. Склалось враження що відділення їх футболять а вони нічого зробити не можуть. Можливо зараз щось змінилось, але мій досвід саме такий
Alien
 
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