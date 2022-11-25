izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 13:08
Treyd2022, стати клієнтом онлайн можна встановивши застосунок (якщо за реферальним посиланням, яке Вам відправив у приватному повідомленні, то можна отримати кешбек 50–150 ₴), далі пройти реєстрацію.
Вам банк оформить автоматично карткові рахунки: 2 у гривні (один із них може бути з кредитним лімітом), і по одному рахунку у валюті долар і євро; один рахунок вільного депозиту. Поповнення валютної картки можна виключно в касі ТАСкомбанку, як і зняти валюту. Зняття валюти з картки буде комісією 15 ₴ + %, депозитну валюту — 15 ₴.
Howl
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:28
депозитну валюту — 15 ₴.
это практический опыт? в тарифах вроде нет такого исключения для депозитных денег.
Кащей
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:45
Кащей написав:
в тарифах вроде нет такого исключения для депозитных денег.
А зачем в
тарифах
исключение? Там просто последней строчкой в разделе про депозиты написано: "Зняття депозиту в касi ТАСКОМБАНКу - 15 грн"
moveton
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Додано: Пон 14 лис, 2022 19:25
є хоч одна людина яка зняла валютний депо в ізі?
Sain_повернувся
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Додано: Пон 14 лис, 2022 19:36
Sain_повернувся написав:
є хоч одна людина яка зняла валютний депо в ізі?
Я в травні євровий депо в ізі знімав у тасі
Alien
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Додано: Пон 14 лис, 2022 21:53
Alien написав:
Я в травні євровий депо в ізі знімав у тасі
Дуже геморний процес?
novichok
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Додано: Пон 14 лис, 2022 22:33
novichok написав: Alien написав:
Я в травні євровий депо в ізі знімав у тасі
Дуже геморний процес?
В травні було досить геморно. Замовляти валюту почав за тиждень. Гарячка кормила "завтраками" і у підсумку забезпечити валюту на потрібне відділення не змогла. В підсумку замовили валюту на день пізніше і на інше відділення Таса, яке не було зручним але там були Євро. Як наслідок - особисто я з ізею в валютні депо більше не граю. Навіть при гарному курсі та можливістю відкриття депо дестанційно. Не сподобалось. Гарячка мишей не ловить. Склалось враження що відділення їх футболять а вони нічого зробити не можуть. Можливо зараз щось змінилось, але мій досвід саме такий
Alien
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:07
А izibank всем подряд шлёт сообщения о необходимости внесения минимального платежа, даже если минимальный платеж уже внесен?
ramzes4
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:31
ramzes4 написав:
А izibank всем подряд шлёт сообщения о необходимости внесения минимального платежа, даже если минимальный платеж уже внесен?
Мне не присылали
lara_08
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