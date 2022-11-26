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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лис, 2022 08:11
Искатель написав:
Напомните, пожалуйста, Изя по реферральной ссылке что-то платит? А то знакомый попросил рефссылку,а я думаю, нужно оно ему или нет.
Недавно оформлял карту - 50 грн. начислили.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 08:51
месяца полтора назад я давал ссылку другу на карту и нам пришло по 150 грн через час как он забрал карту в тасе. Но ему налили лимит 30 тыс хотя карта бралась под конверт депо. С недельку назад уже он скинул ссылку тетке та открыла но им обоим пришло по 50 грн. Ей лимита не дали.
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