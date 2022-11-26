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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 08:11

  Искатель написав:Напомните, пожалуйста, Изя по реферральной ссылке что-то платит? А то знакомый попросил рефссылку,а я думаю, нужно оно ему или нет.

Недавно оформлял карту - 50 грн. начислили.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1239
З нами з: 22.04.20
Подякував: 58 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 08:51

Re: izibank

месяца полтора назад я давал ссылку другу на карту и нам пришло по 150 грн через час как он забрал карту в тасе. Но ему налили лимит 30 тыс хотя карта бралась под конверт депо. С недельку назад уже он скинул ссылку тетке та открыла но им обоим пришло по 50 грн. Ей лимита не дали.
VLADPn
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Повідомлень: 2516
З нами з: 04.02.12
Подякував: 206 раз.
Подякували: 315 раз.
 
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  #<1 ... 198199200201
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izibank (2002)
26.11.2022 08:51
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