Недавно оформлял карту - 50 грн. начислили.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 08:11
Додано: Суб 26 лис, 2022 08:51
Re: izibank
месяца полтора назад я давал ссылку другу на карту и нам пришло по 150 грн через час как он забрал карту в тасе. Но ему налили лимит 30 тыс хотя карта бралась под конверт депо. С недельку назад уже он скинул ссылку тетке та открыла но им обоим пришло по 50 грн. Ей лимита не дали.
Додано: Вів 29 лис, 2022 17:45
Izi минулої п'ятниці запропонував під Чорну п'ятницю нові умови кредидування, а саме повернув частину ліміту - 30к. Але це ж Izi, тут все так просто не буває Тепер при кожного вході у додадок видає "Ой, щось пішло не так" і далі в додатку не відображається історія операцій (зробив декілька тестових). Все інше начебто працює, замовив і отримав виписку - там все Ок. А додаток - просто "пєстня" P.S. служба підтримки може тільки стурбовано надувати щоки і пропонувати видалити і перевстановити додаток, а потім казати "Це все"
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