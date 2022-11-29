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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 08:11

  Искатель написав:Напомните, пожалуйста, Изя по реферральной ссылке что-то платит? А то знакомый попросил рефссылку,а я думаю, нужно оно ему или нет.

Недавно оформлял карту - 50 грн. начислили.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 08:51

Re: izibank

месяца полтора назад я давал ссылку другу на карту и нам пришло по 150 грн через час как он забрал карту в тасе. Но ему налили лимит 30 тыс хотя карта бралась под конверт депо. С недельку назад уже он скинул ссылку тетке та открыла но им обоим пришло по 50 грн. Ей лимита не дали.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 17:45

Izi минулої п'ятниці запропонував під Чорну п'ятницю нові умови кредидування, а саме повернув частину ліміту - 30к. Але це ж Izi, тут все так просто не буває :mrgreen: Тепер при кожного вході у додадок видає "Ой, щось пішло не так" і далі в додатку не відображається історія операцій (зробив декілька тестових). Все інше начебто працює, замовив і отримав виписку - там все Ок. А додаток - просто "пєстня" P.S. служба підтримки може тільки стурбовано надувати щоки і пропонувати видалити і перевстановити додаток, а потім казати "Це все"
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:09

для личних целей устраивает

Последние 6 месяцев стала использовать карту Izibank, удобное приложение для телефона, пополнение карт без комиссии, есть кэшбэк на ряд категорий, которые ты сам можешь виберать. Пока все норм.
fmxaky36
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 22:32

  fmxaky36 написав:Последние 6 месяцев стала использовать карту Izibank, удобное приложение для телефона, пополнение карт без комиссии, есть кэшбэк на ряд категорий, которые ты сам можешь виберать. Пока все норм.

Особливо було зручно, коли два тижні застосунок взагалі не працював, правда?
klug
 
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  #<1 ... 198199200201
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izibank (2005)
29.11.2022 22:32
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