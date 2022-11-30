Недавно оформлял карту - 50 грн. начислили.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 08:11
Додано: Суб 26 лис, 2022 08:51
Re: izibank
месяца полтора назад я давал ссылку другу на карту и нам пришло по 150 грн через час как он забрал карту в тасе. Но ему налили лимит 30 тыс хотя карта бралась под конверт депо. С недельку назад уже он скинул ссылку тетке та открыла но им обоим пришло по 50 грн. Ей лимита не дали.
Додано: Вів 29 лис, 2022 17:45
Izi минулої п'ятниці запропонував під Чорну п'ятницю нові умови кредидування, а саме повернув частину ліміту - 30к. Але це ж Izi, тут все так просто не буває Тепер при кожного вході у додадок видає "Ой, щось пішло не так" і далі в додатку не відображається історія операцій (зробив декілька тестових). Все інше начебто працює, замовив і отримав виписку - там все Ок. А додаток - просто "пєстня" P.S. служба підтримки може тільки стурбовано надувати щоки і пропонувати видалити і перевстановити додаток, а потім казати "Це все"
Додано: Вів 29 лис, 2022 21:09
для личних целей устраивает
Последние 6 месяцев стала использовать карту Izibank, удобное приложение для телефона, пополнение карт без комиссии, есть кэшбэк на ряд категорий, которые ты сам можешь виберать. Пока все норм.
Додано: Вів 29 лис, 2022 22:32
Додано: Вів 29 лис, 2022 23:35
Та может у неё яблокофон. Шесть месяцев кайфовала и сегодня даже зарегистрировалась, чтобы хвалебную оду банку написать.
Додано: Сер 30 лис, 2022 02:01
Давно такое было? Не работала определенная андроидная версия вместо которой иожно было пользоваться другой - это не "взагалі не працював".
А КБ в 1.5% на продукты, ещё и в кредит - это таки приятно. И чтобы им пользоваться не нужно в приложение часто заглядывать.
Додано: Сер 30 лис, 2022 02:41
Ага, користувачу усього-то треба було самотужки знайти в Інтернеті та завантажити apk з сумнівного джерела, бо розробники забили болт і не хотіли відкликати глючний реліз у ГП. Прекрасний рецепт для банківського застосунку.
Враховуючи розмір КЛ (котрий повністю обіцяли відновити ще у серпні), заходити доводиться щоразу, як підхожу до каси.
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