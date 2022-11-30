RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 08:11

  Искатель написав:Напомните, пожалуйста, Изя по реферральной ссылке что-то платит? А то знакомый попросил рефссылку,а я думаю, нужно оно ему или нет.

Недавно оформлял карту - 50 грн. начислили.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 22.04.20
Подякував: 58 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 08:51

Re: izibank

месяца полтора назад я давал ссылку другу на карту и нам пришло по 150 грн через час как он забрал карту в тасе. Но ему налили лимит 30 тыс хотя карта бралась под конверт депо. С недельку назад уже он скинул ссылку тетке та открыла но им обоим пришло по 50 грн. Ей лимита не дали.
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2516
З нами з: 04.02.12
Подякував: 206 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 17:45

Izi минулої п'ятниці запропонував під Чорну п'ятницю нові умови кредидування, а саме повернув частину ліміту - 30к. Але це ж Izi, тут все так просто не буває :mrgreen: Тепер при кожного вході у додадок видає "Ой, щось пішло не так" і далі в додатку не відображається історія операцій (зробив декілька тестових). Все інше начебто працює, замовив і отримав виписку - там все Ок. А додаток - просто "пєстня" P.S. служба підтримки може тільки стурбовано надувати щоки і пропонувати видалити і перевстановити додаток, а потім казати "Це все"
nickvp
 
Повідомлень: 420
З нами з: 16.10.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:09

для личних целей устраивает

Последние 6 месяцев стала использовать карту Izibank, удобное приложение для телефона, пополнение карт без комиссии, есть кэшбэк на ряд категорий, которые ты сам можешь виберать. Пока все норм.
fmxaky36
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 22:32

  fmxaky36 написав:Последние 6 месяцев стала использовать карту Izibank, удобное приложение для телефона, пополнение карт без комиссии, есть кэшбэк на ряд категорий, которые ты сам можешь виберать. Пока все норм.

Особливо було зручно, коли два тижні застосунок взагалі не працював, правда?
klug
 
Повідомлень: 7730
З нами з: 18.08.14
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1088 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 23:35

  klug написав:
  fmxaky36 написав:Последние 6 месяцев стала использовать карту Izibank, удобное приложение для телефона, пополнение карт без комиссии, есть кэшбэк на ряд категорий, которые ты сам можешь виберать. Пока все норм.

Особливо було зручно, коли два тижні застосунок взагалі не працював, правда?

Та может у неё яблокофон. Шесть месяцев кайфовала и сегодня даже зарегистрировалась, чтобы хвалебную оду банку написать.
lara_08
 
Повідомлень: 491
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 02:01

  klug написав:Особливо було зручно, коли два тижні застосунок взагалі не працював, правда?

Давно такое было? Не работала определенная андроидная версия вместо которой иожно было пользоваться другой - это не "взагалі не працював".

А КБ в 1.5% на продукты, ещё и в кредит - это таки приятно. И чтобы им пользоваться не нужно в приложение часто заглядывать.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2587
З нами з: 23.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 02:41

  moveton написав:Давно такое было? Не работала определенная андроидная версия вместо которой иожно было пользоваться другой - это не "взагалі не працював".

Ага, користувачу усього-то треба було самотужки знайти в Інтернеті та завантажити apk з сумнівного джерела, бо розробники забили болт і не хотіли відкликати глючний реліз у ГП. Прекрасний рецепт для банківського застосунку.

  moveton написав:А КБ в 1.5% на продукты, ещё и в кредит - это таки приятно. И чтобы им пользоваться не нужно в приложение часто заглядывать.

Враховуючи розмір КЛ (котрий повністю обіцяли відновити ще у серпні), заходити доводиться щоразу, як підхожу до каси.
klug
 
Повідомлень: 7730
З нами з: 18.08.14
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1088 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 198199200201
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.