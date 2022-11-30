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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лис, 2022 08:11
Искатель написав:
Напомните, пожалуйста, Изя по реферральной ссылке что-то платит? А то знакомый попросил рефссылку,а я думаю, нужно оно ему или нет.
Недавно оформлял карту - 50 грн. начислили.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 08:51
месяца полтора назад я давал ссылку другу на карту и нам пришло по 150 грн через час как он забрал карту в тасе. Но ему налили лимит 30 тыс хотя карта бралась под конверт депо. С недельку назад уже он скинул ссылку тетке та открыла но им обоим пришло по 50 грн. Ей лимита не дали.
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Додано: Вів 29 лис, 2022 17:45
Izi минулої п'ятниці запропонував під Чорну п'ятницю нові умови кредидування, а саме повернув частину ліміту - 30к. Але це ж Izi, тут все так просто не буває
Тепер при кожного вході у додадок видає "Ой, щось пішло не так" і далі в додатку не відображається історія операцій (зробив декілька тестових). Все інше начебто працює, замовив і отримав виписку - там все Ок. А додаток - просто "пєстня" P.S. служба підтримки може тільки стурбовано надувати щоки і пропонувати видалити і перевстановити додаток, а потім казати "Це все"
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nickvp
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Додано: Вів 29 лис, 2022 21:09
Последние 6 месяцев стала использовать карту Izibank, удобное приложение для телефона, пополнение карт без комиссии, есть кэшбэк на ряд категорий, которые ты сам можешь виберать. Пока все норм.
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fmxaky36
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Додано: Вів 29 лис, 2022 22:32
fmxaky36 написав:
Последние 6 месяцев стала использовать карту Izibank, удобное приложение для телефона, пополнение карт без комиссии, есть кэшбэк на ряд категорий, которые ты сам можешь виберать. Пока все норм.
Особливо було зручно, коли два тижні застосунок взагалі не працював, правда?
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klug
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3
Додано: Вів 29 лис, 2022 23:35
klug написав: fmxaky36 написав:
Последние 6 месяцев стала использовать карту Izibank, удобное приложение для телефона, пополнение карт без комиссии, есть кэшбэк на ряд категорий, которые ты сам можешь виберать. Пока все норм.
Особливо було зручно, коли два тижні застосунок взагалі не працював, правда?
Та может у неё яблокофон. Шесть месяцев кайфовала и сегодня даже зарегистрировалась, чтобы хвалебную оду банку написать.
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lara_08
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Додано: Сер 30 лис, 2022 02:01
klug написав:
Особливо було зручно, коли два тижні застосунок взагалі не працював, правда?
Давно такое было? Не работала определенная андроидная версия вместо которой иожно было пользоваться другой - это не "взагалі не працював".
А КБ в 1.5% на продукты, ещё и в кредит - это таки приятно. И чтобы им пользоваться не нужно в приложение часто заглядывать.
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moveton
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1
Додано: Сер 30 лис, 2022 02:41
moveton написав:
Давно такое было? Не работала определенная андроидная версия вместо которой иожно было пользоваться другой - это не "взагалі не працював".
Ага, користувачу усього-то треба було самотужки знайти в Інтернеті та завантажити apk з сумнівного джерела, бо розробники забили болт і не хотіли відкликати глючний реліз у ГП. Прекрасний рецепт для банківського застосунку.
moveton написав:
А КБ в 1.5% на продукты, ещё и в кредит - это таки приятно. И чтобы им пользоваться не нужно в приложение часто заглядывать.
Враховуючи розмір КЛ (котрий повністю обіцяли відновити ще у серпні), заходити доводиться щоразу, як підхожу до каси.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 03:19
fmxaky36 написав:
Последние 6 месяцев стала использовать карту Izibank, удобное приложение для телефона, пополнение карт без комиссии, есть кэшбэк на ряд категорий, которые ты сам можешь виберать. Пока все норм.
На Ваш счет будет переведено 15,00 грн. Удалите этот абзац.
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alter
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