В приложении меню кредитного лимита
оплатить до льготной ставки обновляется раз в сутки что ли?
не сразу после оплаты как у мони?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 10:20
В приложении меню кредитного лимита
оплатить до льготной ставки обновляется раз в сутки что ли?
не сразу после оплаты как у мони?
Додано: Сер 30 лис, 2022 10:47
Re: izibank
emeta, во время бета-тестирования онлайн-обновление работало неправильно, поэтому обновляется только после ночи.
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