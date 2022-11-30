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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 199200201202

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 10:20

В приложении меню кредитного лимита
оплатить до льготной ставки обновляется раз в сутки что ли?
не сразу после оплаты как у мони?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 10:47

Re: izibank

emeta, во время бета-тестирования онлайн-обновление работало неправильно, поэтому обновляется только после ночи.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 11:15

Вопрос по заначке. Если скинуть P2P на карту, а потом сразу забросить на заначку - будет овер? И также, наоборот, можно ли сразу пользоваться деньгами, если выводить с заначки?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 11:58

Re: izibank

  Howl написав:emeta, во время бета-тестирования онлайн-обновление работало неправильно, поэтому обновляется только после ночи
причем рабочей ночи. у меня после субботне-воскресной ниче не обновилось.
  lloydbanksua написав:Вопрос по заначке. Если скинуть P2P на карту, а потом сразу забросить на заначку - будет овер?
Я только тянул и сразу заначивал, но по идее можно и толкать. Изя ж приватоподобный. Только с отображением у него туго.
И также, наоборот, можно ли сразу пользоваться деньгами, если выводить с заначки?
Можно, только не факт, что они сразу отобразятся на картсчету. Порой минут 10 ждать приходилось.
Кащей
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  #<1 ... 199200201202
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