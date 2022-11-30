В приложении меню кредитного лимита
оплатить до льготной ставки обновляется раз в сутки что ли?
не сразу после оплаты как у мони?
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Додано: Сер 30 лис, 2022 10:20
В приложении меню кредитного лимита
оплатить до льготной ставки обновляется раз в сутки что ли?
не сразу после оплаты как у мони?
Додано: Сер 30 лис, 2022 10:47
Re: izibank
emeta, во время бета-тестирования онлайн-обновление работало неправильно, поэтому обновляется только после ночи.
Додано: Сер 30 лис, 2022 11:15
Вопрос по заначке. Если скинуть P2P на карту, а потом сразу забросить на заначку - будет овер? И также, наоборот, можно ли сразу пользоваться деньгами, если выводить с заначки?
Додано: Сер 30 лис, 2022 11:58
Re: izibank
причем рабочей ночи. у меня после субботне-воскресной ниче не обновилось.
Я только тянул и сразу заначивал, но по идее можно и толкать. Изя ж приватоподобный. Только с отображением у него туго.
Можно, только не факт, что они сразу отобразятся на картсчету. Порой минут 10 ждать приходилось.
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