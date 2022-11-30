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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 10:20
В приложении меню кредитного лимита
оплатить до льготной ставки обновляется раз в сутки что ли?
не сразу после оплаты как у мони?
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emeta
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Додано: Сер 30 лис, 2022 10:47
emeta, во время бета-тестирования онлайн-обновление работало неправильно, поэтому обновляется только после ночи.
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Howl
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:15
Вопрос по заначке. Если скинуть P2P на карту, а потом сразу забросить на заначку - будет овер? И также, наоборот, можно ли сразу пользоваться деньгами, если выводить с заначки?
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lloydbanksua
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:58
Howl написав:
emeta, во время бета-тестирования онлайн-обновление работало неправильно, поэтому обновляется только после ночи
причем рабочей ночи. у меня после субботне-воскресной ниче не обновилось.
lloydbanksua написав:
Вопрос по заначке. Если скинуть P2P на карту, а потом сразу забросить на заначку - будет овер?
Я только тянул и сразу заначивал, но по идее можно и толкать. Изя ж приватоподобный. Только с отображением у него туго.
И также, наоборот, можно ли сразу пользоваться деньгами, если выводить с заначки?
Можно, только не факт, что они сразу отобразятся на картсчету. Порой минут 10 ждать приходилось.
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Кащей
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:23
lloydbanksua написав:
Вопрос по заначке. Если скинуть P2P на карту, а потом сразу забросить на заначку - будет овер? И также, наоборот, можно ли сразу пользоваться деньгами, если выводить с заначки?
1.Заначку ще можна поповнити на пряму СЕПом. В договорі є IBAN.
2.Гроші одразу можна витрачати
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novichok
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Додано: Сер 30 лис, 2022 13:01
novichok написав: lloydbanksua написав:
Вопрос по заначке. И также, наоборот, можно ли сразу пользоваться деньгами, если выводить с заначки?
2.Гроші одразу можна витрачати
Вказане справедливе для випадку коли кошти з заначки таки впали на рахунок. Влітку мав неприємний досвід коли кошти в робочий час робочого дня з заначки на рахунок шйли кілька годин. З тих пір заначкою більше не користуюсь - рюкзак і мобільніший і відсотки нараховуються частіше
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Alien
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Додано: Сер 30 лис, 2022 14:53
Alien написав:
рюкзак і мобільніший і відсотки нараховуються частіше
Згоден, ще й виводити можна СЕПом з картки Спорта
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novichok
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Додано: Сер 30 лис, 2022 14:57
Alien написав:
рюкзак і мобільніший і відсотки нараховуються частіше
головне видно коли проведено банком,та зустрічаю в банку отримувачу
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Мизантрóп
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