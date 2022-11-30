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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:48

  Alien написав:
  Amethyst написав:Але у Спорту немає конвертаційного :(
Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди ;)

Ну тааак.
Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:00

  Amethyst написав:
  Alien написав:
  Amethyst написав:Але у Спорту немає конвертаційного :(
Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди ;)
Ну тааак.
Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками :)

"манатки" - це ж "монетки" тюркською ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:04

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  Alien написав:Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди ;)
Ну тааак.
Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками :)

"манатки" - це ж "монетки" тюркською ?

так так, і жижітал і ОВДП і кріпта -- все туди мона.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:05

  Amethyst написав:
  Alien написав:
  Amethyst написав:Але у Спорту немає конвертаційного :(
Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди ;)

Ну тааак.
Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками :)

Не згоден. Бо ще ж існує основний принцип поціновувачів креветок який українською звучить приблизно так: "з кожної креветки виїдаємо все найсмачніше - решту викидаємо геть" ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:11

  Amethyst написав:
  novichok написав:
  Alien написав: рюкзак і мобільніший і відсотки нараховуються частіше

Згоден, ще й виводити можна СЕПом з картки Спорта

Але у Спорту немає конвертаційного :(

Валютные карты запустили, поэтому есть надежда на конвертационные
Habib
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:25

У мене були випадки глюків і у Спорта, і у Ізі, тому використовую і заначку, і рюкзак, і ще тримаю трохи у іншій банці на випадок, коли обидва заглючат. Суб'єктивно, Заначка здебільшого зручніша за Рюкзак (крім тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі" :| )
klug
 
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  #<1 ... 200201202203
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