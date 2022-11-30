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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 17:48
Ну тааак.
Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками
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Amethyst
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Додано: Сер 30 лис, 2022 18:00
Amethyst написав:
Ну тааак.
Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками
"манатки" - це ж "монетки" тюркською ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 лис, 2022 18:04
flysoulfly написав: Amethyst написав: Alien написав:
Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди
Ну тааак.
Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками
"манатки" - це ж "монетки" тюркською ?
так так, і жижітал і ОВДП і кріпта -- все туди мона.
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Amethyst
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Додано: Сер 30 лис, 2022 18:05
Amethyst написав:
Ну тааак.
Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками
Не згоден. Бо ще ж існує основний принцип поціновувачів креветок який українською звучить приблизно так: "з кожної креветки виїдаємо все найсмачніше - решту викидаємо геть"
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Alien
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Додано: Сер 30 лис, 2022 18:11
Amethyst написав: novichok написав: Alien написав:
рюкзак і мобільніший і відсотки нараховуються частіше
Згоден, ще й виводити можна СЕПом з картки Спорта
Але у Спорту немає конвертаційного
Валютные карты запустили, поэтому есть надежда на конвертационные
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Habib
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Додано: Сер 30 лис, 2022 18:25
У мене були випадки глюків і у Спорта, і у Ізі, тому використовую і заначку, і рюкзак, і ще тримаю трохи у іншій банці на випадок, коли обидва заглючат. Суб'єктивно, Заначка здебільшого зручніша за Рюкзак (крім тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі"
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klug
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