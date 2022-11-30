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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:48

  Alien написав:
  Amethyst написав:Але у Спорту немає конвертаційного :(
Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди ;)

Ну тааак.
Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:00

  Amethyst написав:
  Alien написав:
  Amethyst написав:Але у Спорту немає конвертаційного :(
Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди ;)
Ну тааак.
Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками :)

"манатки" - це ж "монетки" тюркською ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:04

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  Alien написав:Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди ;)
Ну тааак.
Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками :)

"манатки" - це ж "монетки" тюркською ?

так так, і жижітал і ОВДП і кріпта -- все туди мона.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:05

  Amethyst написав:
  Alien написав:
  Amethyst написав:Але у Спорту немає конвертаційного :(
Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди ;)

Ну тааак.
Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками :)

Не згоден. Бо ще ж існує основний принцип поціновувачів креветок який українською звучить приблизно так: "з кожної креветки виїдаємо все найсмачніше - решту викидаємо геть" ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:11

  Amethyst написав:
  novichok написав:
  Alien написав: рюкзак і мобільніший і відсотки нараховуються частіше

Згоден, ще й виводити можна СЕПом з картки Спорта

Але у Спорту немає конвертаційного :(

Валютные карты запустили, поэтому есть надежда на конвертационные
Habib
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:25

У мене були випадки глюків і у Спорта, і у Ізі, тому використовую і заначку, і рюкзак, і ще тримаю трохи у іншій банці на випадок, коли обидва заглючат. Суб'єктивно, Заначка здебільшого зручніша за Рюкзак (крім тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі" :| )
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:35

  klug написав:тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі" :| )

:) ніт,
100% poзробники саме це й очікували від юзерів
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:41

klug як кажуть "на смак та колір усі олівці різні". Хапав глюки у обох тасіних доньок, але на власному досвіді переконався, що підтримка спорта краща та оперативніша. Одного разу навіть дійшло до того, що при конкретнму власному багу та при відсутності можливостей все відкотити самі запропонували в якості соррі бонусу 100 грн. на кешбек рахунок щоб тільки не робити в обліку коригувальні проводки . Ціна питання була в кілька гривень неправомірно стягнутих як відсотки за кредиткою. Сам баг на майбутнє підправили. У схожій ситуації підтримка ізі "водила чуму", плакала які вони усі сірі та бідні (а тому про соррі бонус не може бути мови), та не можуть нічого зробити і взагалі я сам бовдур що повірив тому що повірив написаному у їх правилах які вже кілька разів змінювались, а вони просто не вносили відповідні зміни в первісний текст, який тиражувався у додатку як чинний.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:00

Re: izibank

  lloydbanksua написав:Если скинуть P2P на карту, а потом сразу забросить на заначку - будет овер?
Нет. Там операция идёт, как по карте.

  lloydbanksua написав:И также, наоборот, можно ли сразу пользоваться деньгами, если выводить с заначки?
Да, операция проводится по счёту.
Howl
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