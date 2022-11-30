Додано: Сер 30 лис, 2022 18:41

klug як кажуть "на смак та колір усі олівці різні". Хапав глюки у обох тасіних доньок, але на власному досвіді переконався, що підтримка спорта краща та оперативніша. Одного разу навіть дійшло до того, що при конкретнму власному багу та при відсутності можливостей все відкотити самі запропонували в якості соррі бонусу 100 грн. на кешбек рахунок щоб тільки не робити в обліку коригувальні проводки . Ціна питання була в кілька гривень неправомірно стягнутих як відсотки за кредиткою. Сам баг на майбутнє підправили. У схожій ситуації підтримка ізі "водила чуму", плакала які вони усі сірі та бідні (а тому про соррі бонус не може бути мови), та не можуть нічого зробити і взагалі я сам бовдур що повірив тому що повірив написаному у їх правилах які вже кілька разів змінювались, а вони просто не вносили відповідні зміни в первісний текст, який тиражувався у додатку як чинний.