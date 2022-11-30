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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 201202203204

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 20:48

  Howl написав:
  lloydbanksua написав:Если скинуть P2P на карту, а потом сразу забросить на заначку - будет овер?
Нет. Там операция идёт, как по карте.

  lloydbanksua написав:И также, наоборот, можно ли сразу пользоваться деньгами, если выводить с заначки?
Да, операция проводится по счёту.

Но вот с погашением кредитки нужно быть аккуратнее с р2р, т.к. иЗи ждет таки проводки по кредсчету
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 20:55

  lara_08 написав:
  klug написав:У мене були випадки глюків і у Спорта, і у Ізі, тому використовую і заначку, і рюкзак, і ще тримаю трохи у іншій банці на випадок, коли обидва заглючат. Суб'єктивно, Заначка здебільшого зручніша за Рюкзак (крім тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі" :| )

Зробіть дебетку основною карткою в додатку ізі, щоб вона першою відображалася і не буде незапланованих погашень кредитки при знятті з заначки.
простое очевидное стандартное действие, к которому почему-то многие не доходят
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 20:57

  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:
  klug написав:У мене були випадки глюків і у Спорта, і у Ізі, тому використовую і заначку, і рюкзак, і ще тримаю трохи у іншій банці на випадок, коли обидва заглючат. Суб'єктивно, Заначка здебільшого зручніша за Рюкзак (крім тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі" :| )

Зробіть дебетку основною карткою в додатку ізі, щоб вона першою відображалася і не буде незапланованих погашень кредитки при знятті з заначки.
простое очевидное стандартное действие, к которому почему-то многие не доходят

Агааа, тада народ будет забывать погасить кредитку, бо её сразу не видно :)
Просто нуна всегда... думать шо делаешь, а не тыкать курдупельками на автомате :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 21:11

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:
[quote="5513025:klug" У мене були випадки глюків і у Спорта, і у Ізі, тому використовую і заначку, і рюкзак, і ще тримаю трохи у іншій банці на випадок, коли обидва заглючат. Суб'єктивно, Заначка здебільшого зручніша за Рюкзак (крім тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі" :| )/quote]

Зробіть дебетку основною карткою в додатку ізі, щоб вона першою відображалася і не буде незапланованих погашень кредитки при знятті з заначки.
простое очевидное стандартное действие, к которому почему-то многие не доходят

Агааа, тада народ будет забывать погасить кредитку, бо её сразу не видно
вот и снова профит банка :) шо так -шо так.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 21:59

Re: izibank

  Amethyst написав:Но вот с погашением кредитки нужно быть аккуратнее с р2р...
С этим да. Но автор вопросов задавал касательно другого )
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:55

Re: izibank

  Amethyst написав:Агааа, тада народ будет забывать погасить кредитку, бо её сразу не видно
Просто нуна всегда... думать шо делаешь, а не тыкать курдупельками на автомате

Сами себе противоречите. Если всегда нужно думать, что делаешь, то как можно забыть погасить кредитку только из-за того, что она в приложении будет отображаться не первой, а второй. Тем более в изи у всех одна дата погашения в конце месяца, а не разные РД как в Алле. У Вас так вообще домбух ведётся, что по кешбэкам, что по датам погашения :)
lara_08
 
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  #<1 ... 201202203204
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