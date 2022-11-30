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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лис, 2022 20:48
Howl написав: lloydbanksua написав:
Если скинуть P2P на карту, а потом сразу забросить на заначку - будет овер?
Нет. Там операция идёт, как по карте.
lloydbanksua написав:
И также, наоборот, можно ли сразу пользоваться деньгами, если выводить с заначки?
Да, операция проводится по счёту.
Но вот с погашением кредитки нужно быть аккуратнее с р2р, т.к. иЗи ждет таки проводки по кредсчету
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Amethyst
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Додано: Сер 30 лис, 2022 20:55
lara_08 написав: klug написав:
У мене були випадки глюків і у Спорта, і у Ізі, тому використовую і заначку, і рюкзак, і ще тримаю трохи у іншій банці на випадок, коли обидва заглючат. Суб'єктивно, Заначка здебільшого зручніша за Рюкзак (крім тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі"
)
Зробіть дебетку основною карткою в додатку ізі, щоб вона першою відображалася і не буде незапланованих погашень кредитки при знятті з заначки.
простое очевидное стандартное действие, к которому почему-то многие не доходят
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 лис, 2022 20:57
flysoulfly написав: lara_08 написав: klug написав:
У мене були випадки глюків і у Спорта, і у Ізі, тому використовую і заначку, і рюкзак, і ще тримаю трохи у іншій банці на випадок, коли обидва заглючат. Суб'єктивно, Заначка здебільшого зручніша за Рюкзак (крім тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі"
)
Зробіть дебетку основною карткою в додатку ізі, щоб вона першою відображалася і не буде незапланованих погашень кредитки при знятті з заначки.
простое очевидное стандартное действие, к которому почему-то многие не доходят
Агааа, тада народ будет забывать погасить кредитку, бо её сразу не видно
Просто нуна всегда... думать шо делаешь, а не тыкать курдупельками на автомате
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Додано: Сер 30 лис, 2022 21:11
Amethyst написав: flysoulfly написав: lara_08 написав:
[quote="5513025:klug
" У мене були випадки глюків і у Спорта, і у Ізі, тому використовую і заначку, і рюкзак, і ще тримаю трохи у іншій банці на випадок, коли обидва заглючат. Суб'єктивно, Заначка здебільшого зручніша за Рюкзак (крім тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі"
)/quote]
Зробіть дебетку основною карткою в додатку ізі, щоб вона першою відображалася і не буде незапланованих погашень кредитки при знятті з заначки.
простое очевидное стандартное действие, к которому почему-то многие не доходят
Агааа, тада народ будет забывать погасить кредитку, бо её сразу не видно
вот и снова профит банка
шо так -шо так.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 21:59
Amethyst написав:
Но вот с погашением кредитки нужно быть аккуратнее с р2р...
С этим да. Но автор вопросов задавал касательно другого )
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Додано: Сер 30 лис, 2022 22:55
Amethyst написав:
Агааа, тада народ будет забывать погасить кредитку, бо её сразу не видно
Просто нуна всегда... думать шо делаешь, а не тыкать курдупельками на автомате
Сами себе противоречите. Если всегда нужно думать, что делаешь, то как можно забыть погасить кредитку только из-за того, что она в приложении будет отображаться не первой, а второй. Тем более в изи у всех одна дата погашения в конце месяца, а не разные РД как в Алле. У Вас так вообще домбух ведётся, что по кешбэкам, что по датам погашения
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lara_08
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