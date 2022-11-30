Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 201202203204 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.3 5 14 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 21% 3 2- Погане. Некомпетентне. 7% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 36% 5 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 3 Всього голосів : 14 Додано: Сер 30 лис, 2022 20:48 Howl написав: lloydbanksua написав: Если скинуть P2P на карту, а потом сразу забросить на заначку - будет овер? Если скинуть P2P на карту, а потом сразу забросить на заначку - будет овер? Нет. Там операция идёт, как по карте.



lloydbanksua написав: И также, наоборот, можно ли сразу пользоваться деньгами, если выводить с заначки? И также, наоборот, можно ли сразу пользоваться деньгами, если выводить с заначки? Да, операция проводится по счёту. Нет. Там операция идёт, как по карте.Да, операция проводится по счёту.

Но вот с погашением кредитки нужно быть аккуратнее с р2р, т.к. иЗи ждет таки проводки по кредсчету Но вот с погашением кредитки нужно быть аккуратнее с р2р, т.к. иЗи ждет таки проводки по кредсчету Amethyst

Повідомлень: 3382 З нами з: 05.05.21 Подякував: 212 раз. Подякували: 620 раз. Профіль 1 8 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 лис, 2022 20:55 lara_08 написав: klug написав: У мене були випадки глюків і у Спорта, і у Ізі, тому використовую і заначку, і рюкзак, і ще тримаю трохи у іншій банці на випадок, коли обидва заглючат. Суб'єктивно, Заначка здебільшого зручніша за Рюкзак (крім тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі" ) У мене були випадки глюків і у Спорта, і у Ізі, тому використовую і заначку, і рюкзак, і ще тримаю трохи у іншій банці на випадок, коли обидва заглючат. Суб'єктивно, Заначка здебільшого зручніша за Рюкзак (крім тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі"

Зробіть дебетку основною карткою в додатку ізі, щоб вона першою відображалася і не буде незапланованих погашень кредитки при знятті з заначки. Зробіть дебетку основною карткою в додатку ізі, щоб вона першою відображалася і не буде незапланованих погашень кредитки при знятті з заначки. простое очевидное стандартное действие, к которому почему-то многие не доходят простое очевидное стандартное действие, к которому почему-то многие не доходят flysoulfly Повідомлень: 1168 З нами з: 13.01.09 Подякував: 504 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 лис, 2022 20:57 flysoulfly написав: lara_08 написав: klug написав: У мене були випадки глюків і у Спорта, і у Ізі, тому використовую і заначку, і рюкзак, і ще тримаю трохи у іншій банці на випадок, коли обидва заглючат. Суб'єктивно, Заначка здебільшого зручніша за Рюкзак (крім тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі" ) У мене були випадки глюків і у Спорта, і у Ізі, тому використовую і заначку, і рюкзак, і ще тримаю трохи у іншій банці на випадок, коли обидва заглючат. Суб'єктивно, Заначка здебільшого зручніша за Рюкзак (крім тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі"

Зробіть дебетку основною карткою в додатку ізі, щоб вона першою відображалася і не буде незапланованих погашень кредитки при знятті з заначки. Зробіть дебетку основною карткою в додатку ізі, щоб вона першою відображалася і не буде незапланованих погашень кредитки при знятті з заначки. простое очевидное стандартное действие, к которому почему-то многие не доходят простое очевидное стандартное действие, к которому почему-то многие не доходят

Агааа, тада народ будет забывать погасить кредитку, бо её сразу не видно

Просто нуна всегда... думать шо делаешь, а не тыкать курдупельками на автомате Агааа, тада народ будет забывать погасить кредитку, бо её сразу не видноПросто нуна всегда... думать шо делаешь, а не тыкать курдупельками на автомате Amethyst

Повідомлень: 3382 З нами з: 05.05.21 Подякував: 212 раз. Подякували: 620 раз. Профіль 1 8 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 лис, 2022 21:11 Amethyst написав: flysoulfly написав: lara_08 написав:

[quote="5513025:klug" У мене були випадки глюків і у Спорта, і у Ізі, тому використовую і заначку, і рюкзак, і ще тримаю трохи у іншій банці на випадок, коли обидва заглючат. Суб'єктивно, Заначка здебільшого зручніша за Рюкзак (крім тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі" )/quote]



Зробіть дебетку основною карткою в додатку ізі, щоб вона першою відображалася і не буде незапланованих погашень кредитки при знятті з заначки. " У мене були випадки глюків і у Спорта, і у Ізі, тому використовую і заначку, і рюкзак, і ще тримаю трохи у іншій банці на випадок, коли обидва заглючат. Суб'єктивно, Заначка здебільшого зручніша за Рюкзак (крім тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі")/quote]Зробіть дебетку основною карткою в додатку ізі, щоб вона першою відображалася і не буде незапланованих погашень кредитки при знятті з заначки. простое очевидное стандартное действие, к которому почему-то многие не доходят простое очевидное стандартное действие, к которому почему-то многие не доходят

Агааа, тада народ будет забывать погасить кредитку, бо её сразу не видно

Агааа, тада народ будет забывать погасить кредитку, бо её сразу не видно вот и снова профит банка шо так -шо так. вот и снова профит банкашо так -шо так. flysoulfly Повідомлень: 1168 З нами з: 13.01.09 Подякував: 504 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 лис, 2022 21:59 Re: izibank Amethyst написав: Но вот с погашением кредитки нужно быть аккуратнее с р2р... Но вот с погашением кредитки нужно быть аккуратнее с р2р... С этим да. Но автор вопросов задавал касательно другого ) С этим да. Но автор вопросов задавал касательно другого ) Howl

Повідомлень: 5020 З нами з: 08.03.18 Подякував: 510 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 лис, 2022 22:55 Re: izibank Amethyst написав: Агааа, тада народ будет забывать погасить кредитку, бо её сразу не видно

Просто нуна всегда... думать шо делаешь, а не тыкать курдупельками на автомате Агааа, тада народ будет забывать погасить кредитку, бо её сразу не видноПросто нуна всегда... думать шо делаешь, а не тыкать курдупельками на автомате

Сами себе противоречите. Если всегда нужно думать, что делаешь, то как можно забыть погасить кредитку только из-за того, что она в приложении будет отображаться не первой, а второй. Тем более в изи у всех одна дата погашения в конце месяца, а не разные РД как в Алле. У Вас так вообще домбух ведётся, что по кешбэкам, что по датам погашения Сами себе противоречите. Если всегда нужно думать, что делаешь, то как можно забыть погасить кредитку только из-за того, что она в приложении будет отображаться не первой, а второй. Тем более в изи у всех одна дата погашения в конце месяца, а не разные РД как в Алле. У Вас так вообще домбух ведётся, что по кешбэкам, что по датам погашения lara_08 Повідомлень: 495 З нами з: 05.05.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 201202203204 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор