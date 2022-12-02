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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:10

Re: izibank

У Спорта своей ветки нет? Не нахожу что-то. Подскажите начинающему спортсмену, там оплата коммуналки в приложении входит в грейс?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:14

  Кащей написав:У Спорта своей ветки нет? Не нахожу что-то. Подскажите начинающему спортсмену, там оплата коммуналки в приложении входит в грейс?

Есть ветка Sportbank
Да, оплата коммуналки в приложении входит в грейс
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:02

Re: izibank

Изя опять за старое взялся, в приложение не зайти.
Кащей
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Повідомлень: 1511
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Подякував: 196 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:09

Re: izibank

Кащей написав:Изя опять за старое взялся, в приложение не зайти.
Зашёл, все в порядке
Chicheva
 
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