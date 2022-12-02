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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 13:10
Re: izibank
У Спорта своей ветки нет? Не нахожу что-то. Подскажите начинающему спортсмену, там оплата коммуналки в приложении входит в грейс?
Додано: Чет 01 гру, 2022 13:14
Есть ветка Sportbank
Да, оплата коммуналки в приложении входит в грейс
Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:02
Re: izibank
Изя опять за старое взялся, в приложение не зайти.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:09
Re: izibank
Зашёл, все в порядке
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