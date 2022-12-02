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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 13:10
Re: izibank
У Спорта своей ветки нет? Не нахожу что-то. Подскажите начинающему спортсмену, там оплата коммуналки в приложении входит в грейс?
Додано: Чет 01 гру, 2022 13:14
Есть ветка Sportbank
Да, оплата коммуналки в приложении входит в грейс
Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:02
Re: izibank
Изя опять за старое взялся, в приложение не зайти.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:09
Re: izibank
Зашёл, все в порядке
Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:27
Підтверджую, саме стояв перед касою і згадав, що не вибрав категорію кишмишу. Намагаюся зайти - вилітає, намагаюся вдруге - введіть свій номер телефону. Підтвердженням відповіддю на дзвінок вже не працю кілька місяців, СМСка теж не прийшла. Довелося заплатити В5. Хвилин за 40 спробував ще раз, то вже ізю відпустило та вдалося зайти через СМС, але вже було пізно.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:36
Странно. У меня с начала месяца два раза требовало перезаходить (что-то они у себя таки перестраивают), но оба раза спокойно зашло с контролем через звонок.
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