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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:10

Re: izibank

У Спорта своей ветки нет? Не нахожу что-то. Подскажите начинающему спортсмену, там оплата коммуналки в приложении входит в грейс?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:14

  Кащей написав:У Спорта своей ветки нет? Не нахожу что-то. Подскажите начинающему спортсмену, там оплата коммуналки в приложении входит в грейс?

Есть ветка Sportbank
Да, оплата коммуналки в приложении входит в грейс
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:02

Re: izibank

Изя опять за старое взялся, в приложение не зайти.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:09

Re: izibank

Кащей написав:Изя опять за старое взялся, в приложение не зайти.
Зашёл, все в порядке
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:27

  Кащей написав:Изя опять за старое взялся, в приложение не зайти.

Підтверджую, саме стояв перед касою і згадав, що не вибрав категорію кишмишу. Намагаюся зайти - вилітає, намагаюся вдруге - введіть свій номер телефону. Підтвердженням відповіддю на дзвінок вже не працю кілька місяців, СМСка теж не прийшла. Довелося заплатити В5. Хвилин за 40 спробував ще раз, то вже ізю відпустило та вдалося зайти через СМС, але вже було пізно.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:36

  klug написав:Підтверджую, саме стояв перед касою і згадав, що не вибрав категорію кишмишу. Намагаюся зайти - вилітає, намагаюся вдруге - введіть свій номер телефону. Підтвердженням відповіддю на дзвінок вже не працю кілька місяців, СМСка теж не прийшла.

Странно. У меня с начала месяца два раза требовало перезаходить (что-то они у себя таки перестраивают), но оба раза спокойно зашло с контролем через звонок.
moveton
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