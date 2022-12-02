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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 13:10
У Спорта своей ветки нет? Не нахожу что-то. Подскажите начинающему спортсмену, там оплата коммуналки в приложении входит в грейс?
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Кащей
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Додано: Чет 01 гру, 2022 13:14
Кащей написав:
У Спорта своей ветки нет? Не нахожу что-то. Подскажите начинающему спортсмену, там оплата коммуналки в приложении входит в грейс?
Есть ветка Sportbank
Да, оплата коммуналки в приложении входит в грейс
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ramzes4
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:02
Изя опять за старое взялся, в приложение не зайти.
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Кащей
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:09
Кащей написав:Изя опять за старое взялся, в приложение не зайти.
Зашёл, все в порядке
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Chicheva
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:27
Кащей написав:
Изя опять за старое взялся, в приложение не зайти.
Підтверджую, саме стояв перед касою і згадав, що не вибрав категорію кишмишу. Намагаюся зайти - вилітає, намагаюся вдруге - введіть свій номер телефону. Підтвердженням відповіддю на дзвінок вже не працю кілька місяців, СМСка теж не прийшла. Довелося заплатити В5. Хвилин за 40 спробував ще раз, то вже ізю відпустило та вдалося зайти через СМС, але вже було пізно.
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klug
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:36
klug написав:
Підтверджую, саме стояв перед касою і згадав, що не вибрав категорію кишмишу. Намагаюся зайти - вилітає, намагаюся вдруге - введіть свій номер телефону. Підтвердженням відповіддю на дзвінок вже не працю кілька місяців, СМСка теж не прийшла.
Странно. У меня с начала месяца два раза требовало перезаходить (что-то они у себя таки перестраивают), но оба раза спокойно зашло с контролем через звонок.
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moveton
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:03
Зайти-то получается, но "щось пишло не так" постоянно и последних транзакций не видно.
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Кащей
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:31
moveton написав: klug написав:
Підтверджую, саме стояв перед касою і згадав, що не вибрав категорію кишмишу. Намагаюся зайти - вилітає, намагаюся вдруге - введіть свій номер телефону. Підтвердженням відповіддю на дзвінок вже не працю кілька місяців, СМСка теж не прийшла.
Странно. У меня с начала месяца два раза требовало перезаходить (что-то они у себя таки перестраивают), но оба раза спокойно зашло с контролем через звонок.
Йде дзвінок - піднімаю, проходить 3-5 с і ізя кидає слухавку. В процесі нічого не каже.
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klug
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:34
klug написав: moveton написав: klug написав:
Підтверджую, саме стояв перед касою і згадав, що не вибрав категорію кишмишу. Намагаюся зайти - вилітає, намагаюся вдруге - введіть свій номер телефону. Підтвердженням відповіддю на дзвінок вже не працю кілька місяців, СМСка теж не прийшла.
Странно. У меня с начала месяца два раза требовало перезаходить (что-то они у себя таки перестраивают), но оба раза спокойно зашло с контролем через звонок.
Йде дзвінок - піднімаю, проходить 3-5 с і ізя кидає слухавку. В процесі нічого не каже.
То контрольНий дзвоник
Треба дати аплікуСі доступ до телепоной книзі і тоді іZя автоматом(мовчки) перевірить, що дзвонить на смарт клієнта. Або, якщо на фінномері не встановлен застосунок, то після дзвоника прийде ОТП-СМСка.
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Amethyst
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:49
Что по категориям ? Думаю, стоит оформляться, или спорта с тасом достаточно?
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mihasik
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