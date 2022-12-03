1,5% на продукты что за кредитные что за собственные.По остальным категориям 0,5%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:40
Додано: Суб 03 гру, 2022 10:23
Додано: Суб 03 гру, 2022 16:57
Re: izibank
Подскажите как пополнять карту Изи через кассу Тасбанка? (Буду пополнять для конвертдепо)
Есть виртуалка Изи, также открыты счета в Тасе.
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