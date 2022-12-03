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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:40
mihasik написав:
Что по категориям ? Думаю, стоит оформляться, или спорта с тасом достаточно?
1,5% на продукты что за кредитные что за собственные.По остальным категориям 0,5%
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Додано: Суб 03 гру, 2022 10:23
mihasik написав:
Что по категориям ? Думаю, стоит оформляться, или спорта с тасом достаточно?
Если лимит дадут, отчего бы не оформиться. Полтора прОцента на дороге не валяются. Да и выбор категорий тут самый широкий, хотя ставки смешные, конечно. Больше для поддержания формы.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 16:57
Подскажите как пополнять карту Изи через кассу Тасбанка? (Буду пополнять для конвертдепо)
Есть только виртуалка Изи, также открыты счета в Тасе.
Востаннє редагувалось Danik
в Суб 03 гру, 2022 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Danik
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Додано: Суб 03 гру, 2022 17:41
Шановні, віртуальна картка в тарифах основної ізівської картки?
Я так розумію, віртуальна картка це ж до окремого рахунку? Чи просто допка до основного рахунку?
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1finanсier
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Додано: Суб 03 гру, 2022 17:46
Danik написав:
Подскажите как пополнять карту Изи через кассу Тасбанка? (Буду пополнять для конвертдепо)
Есть виртуалка Изи, также открыты счета в Тасе.
Можете картой чиркнуть в кассе, можно дать её номер, или номер счёта (в таком случае будет нужно ещё смс-подтверждение)
1finanсier написав:
Шановні, віртуальна картка в тарифах основної ізівської картки?
Я так розумію, віртуальна картка це ж до окремого рахунку? Чи просто допка до основного рахунку?
Да, да
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Habib
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Додано: Суб 03 гру, 2022 17:56
Habib написав: Danik написав:
Подскажите как пополнять карту Изи через кассу Тасбанка? (Буду пополнять для конвертдепо)
Есть виртуалка Изи, также открыты счета в Тасе.
Можете картой чиркнуть в кассе, можно дать её номер, или номер счёта (в таком случае будет нужно ещё смс-подтверждение)
1finanсier написав:
Шановні, віртуальна картка в тарифах основної ізівської картки?
Я так розумію, віртуальна картка це ж до окремого рахунку? Чи просто допка до основного рахунку?
Да, да
Дякую
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1finanсier
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Додано: Суб 03 гру, 2022 21:43
1finanсier написав:
Чи просто допка до основного рахунку?
Допок izi не предлагает. Одна карта = один счёт.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 23:48
Izibank начал восстанавливать кредитные лимиты. Сегодня вернул мою 10-ку, которая была еще до войны.
С учетом 1,5% кешбэка на продукты... карту можно начинать использовать опять.
Скажите, пожалуйста, сейчас у Изи вывод кешбэка - от 100 грн, да?
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Додано: Нед 04 гру, 2022 00:10
Искатель написав:
Скажите, пожалуйста, сейчас у Изи вывод кешбэка - от 100 грн, да?
да
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Amethyst
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