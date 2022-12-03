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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:40

  mihasik написав:Что по категориям ? Думаю, стоит оформляться, или спорта с тасом достаточно?

1,5% на продукты что за кредитные что за собственные.По остальным категориям 0,5%
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 10:23

  mihasik написав:Что по категориям ? Думаю, стоит оформляться, или спорта с тасом достаточно?
Если лимит дадут, отчего бы не оформиться. Полтора прОцента на дороге не валяются. Да и выбор категорий тут самый широкий, хотя ставки смешные, конечно. Больше для поддержания формы.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 16:57

Re: izibank

Подскажите как пополнять карту Изи через кассу Тасбанка? (Буду пополнять для конвертдепо)
Есть только виртуалка Изи, также открыты счета в Тасе.
Востаннє редагувалось Danik в Суб 03 гру, 2022 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 17:41

Re: izibank

Шановні, віртуальна картка в тарифах основної ізівської картки?
Я так розумію, віртуальна картка це ж до окремого рахунку? Чи просто допка до основного рахунку?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 17:46

  Danik написав:Подскажите как пополнять карту Изи через кассу Тасбанка? (Буду пополнять для конвертдепо)
Есть виртуалка Изи, также открыты счета в Тасе.

Можете картой чиркнуть в кассе, можно дать её номер, или номер счёта (в таком случае будет нужно ещё смс-подтверждение)

  1finanсier написав:Шановні, віртуальна картка в тарифах основної ізівської картки?
Я так розумію, віртуальна картка це ж до окремого рахунку? Чи просто допка до основного рахунку?

Да, да
Habib
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 17:56

  Habib написав:
  Danik написав:Подскажите как пополнять карту Изи через кассу Тасбанка? (Буду пополнять для конвертдепо)
Есть виртуалка Изи, также открыты счета в Тасе.

Можете картой чиркнуть в кассе, можно дать её номер, или номер счёта (в таком случае будет нужно ещё смс-подтверждение)

  1finanсier написав:Шановні, віртуальна картка в тарифах основної ізівської картки?
Я так розумію, віртуальна картка це ж до окремого рахунку? Чи просто допка до основного рахунку?

Да, да

Дякую
1finanсier
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Повідомлень: 507
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:43

Re: izibank

  1finanсier написав:Чи просто допка до основного рахунку?
Допок izi не предлагает. Одна карта = один счёт.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:48

Izibank начал восстанавливать кредитные лимиты. Сегодня вернул мою 10-ку, которая была еще до войны.
С учетом 1,5% кешбэка на продукты... карту можно начинать использовать опять.

Скажите, пожалуйста, сейчас у Изи вывод кешбэка - от 100 грн, да?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 00:10

Re: izibank

  Искатель написав:Скажите, пожалуйста, сейчас у Изи вывод кешбэка - от 100 грн, да?
да
Amethyst
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  #<1 ... 203204205206
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