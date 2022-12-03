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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 204205206207

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 10:35

  Искатель написав:Izibank начал восстанавливать кредитные лимиты. Сегодня вернул мою 10-ку, которая была еще до войны.
С учетом 1,5% кешбэка на продукты... карту можно начинать использовать опять.

Скажите, пожалуйста, сейчас у Изи вывод кешбэка - от 100 грн, да?

здесь кешбек считают по дате операции или проводки? он тоже сгорает раз в три месяца?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 10:56

Re: izibank

  Яша написав:здесь кешбек считают по дате операции или проводки? он тоже сгорает раз в три месяца?
перации, не сгорает, но и удерживают 19.5% с КБ
Amethyst
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Повідомлень: 3395
З нами з: 05.05.21
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  #<1 ... 204205206207
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