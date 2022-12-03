здесь кешбек считают по дате операции или проводки? он тоже сгорает раз в три месяца?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 гру, 2022 10:35
здесь кешбек считают по дате операции или проводки? он тоже сгорает раз в три месяца?
Додано: Нед 04 гру, 2022 10:56
Re: izibank
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