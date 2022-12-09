|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 гру, 2022 10:35
Искатель написав:
Izibank начал восстанавливать кредитные лимиты. Сегодня вернул мою 10-ку, которая была еще до войны.
С учетом 1,5% кешбэка на продукты... карту можно начинать использовать опять.
Скажите, пожалуйста, сейчас у Изи вывод кешбэка - от 100 грн, да?
здесь кешбек считают по дате операции или проводки? он тоже сгорает раз в три месяца?
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1273
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 гру, 2022 10:56
Яша написав:
здесь кешбек считают по дате операции или проводки? он тоже сгорает раз в три месяца?
перации, не сгорает, но и удерживают 19.5% с КБ
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3411
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 636 раз.
-
- Профіль
-
1
8
Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:16
Касательно заказа валюты:
emeta написав:
06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12
Ответ поддержки банка:
izibank написав:робимо замовлення щопонеділка, доступно для зняття стає в наступний понеділок. наприклад, якщо звернетесь сьогодні (9 грудня), то зробимо замовлення 12 грудня і кошти будуть доступні саме для вас 19 грудня.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5040
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:19
Howl написав:
Ответ поддержки банка:
izibank написав:робимо замовлення щопонеділка, доступно для зняття стає в наступний понеділок. наприклад, якщо звернетесь сьогодні (9 грудня), то зробимо замовлення 12 грудня і кошти будуть доступні саме для вас 19 грудня.
А заранее под выплату депо можно заказать? Или только тогда, когда деньги уже будут на счёте?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2609
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:24
moveton написав:
А заранее под выплату депо можно заказать?
Пока точно можно.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5040
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|