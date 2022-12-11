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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 204205206207

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 10:35

  Искатель написав:Izibank начал восстанавливать кредитные лимиты. Сегодня вернул мою 10-ку, которая была еще до войны.
С учетом 1,5% кешбэка на продукты... карту можно начинать использовать опять.

Скажите, пожалуйста, сейчас у Изи вывод кешбэка - от 100 грн, да?

здесь кешбек считают по дате операции или проводки? он тоже сгорает раз в три месяца?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 10:56

Re: izibank

  Яша написав:здесь кешбек считают по дате операции или проводки? он тоже сгорает раз в три месяца?
перации, не сгорает, но и удерживают 19.5% с КБ
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:16

Re: izibank

Касательно заказа валюты:
  emeta написав:06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12 :?
Ответ поддержки банка:
izibank написав:робимо замовлення щопонеділка, доступно для зняття стає в наступний понеділок. наприклад, якщо звернетесь сьогодні (9 грудня), то зробимо замовлення 12 грудня і кошти будуть доступні саме для вас 19 грудня.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:19

  Howl написав:Ответ поддержки банка:
izibank написав:робимо замовлення щопонеділка, доступно для зняття стає в наступний понеділок. наприклад, якщо звернетесь сьогодні (9 грудня), то зробимо замовлення 12 грудня і кошти будуть доступні саме для вас 19 грудня.

А заранее под выплату депо можно заказать? Или только тогда, когда деньги уже будут на счёте?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:24

Re: izibank

  moveton написав:А заранее под выплату депо можно заказать?
Пока точно можно.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:47

  Howl написав:Касательно заказа валюты:
  emeta написав:06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12 :?
Ответ поддержки банка:
izibank написав:робимо замовлення щопонеділка, доступно для зняття стає в наступний понеділок. наприклад, якщо звернетесь сьогодні (9 грудня), то зробимо замовлення 12 грудня і кошти будуть доступні саме для вас 19 грудня.



Это понятно всё
У других банков недельные депозиты существуют как таковые
А здесь таким образом, ждешь почти две недели если заказал во вторник

Я уже общался с поддержкой, уточнял по срокам заказа валюты. Их нет
За какое время можно заказывать?
Можно ли заказать валюту в день когда депо оформляешь, т.е. за три месяца..
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 17:47

  emeta написав:
  Howl написав:Касательно заказа валюты:
  emeta написав:06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12 :?
Ответ поддержки банка:
izibank написав:робимо замовлення щопонеділка, доступно для зняття стає в наступний понеділок. наприклад, якщо звернетесь сьогодні (9 грудня), то зробимо замовлення 12 грудня і кошти будуть доступні саме для вас 19 грудня.



Это понятно всё
У других банков недельные депозиты существуют как таковые
А здесь таким образом, ждешь почти две недели если заказал во вторник

Я уже общался с поддержкой, уточнял по срокам заказа валюты. Их нет
За какое время можно заказывать?
Можно ли заказать валюту в день когда депо оформляешь, т.е. за три месяца..
senseibank@ два тижні марінує гроші клієнта ,а потім тільки віддає
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 18:23

  sens написав:senseibank@ два тижні марінує гроші клієнта ,а потім тільки віддає

Написане справедливе лише тим клієнтам сенс-банку, хто не здатен домовитись про своєчасне отримання депо в день його закінчення (іншими словами хто немає толкового персмена який усе організує вчасно і без проблем) ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 07:30

  Alien написав:
  sens написав:senseibank@ два тижні марінує гроші клієнта ,а потім тільки віддає

Написане справедливе лише тим клієнтам сенс-банку, хто не здатен домовитись про своєчасне отримання депо в день його закінчення (іншими словами хто немає толкового персмена який усе організує вчасно і без проблем) ;)
вы сейчас написали две вещи - указали что персмены в альфе работают не по методике, и второе пытаетесь обвинить клиента в том что он работает по правилам банка.
sens
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