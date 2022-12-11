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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 гру, 2022 10:35
Искатель написав:
Izibank начал восстанавливать кредитные лимиты. Сегодня вернул мою 10-ку, которая была еще до войны.
С учетом 1,5% кешбэка на продукты... карту можно начинать использовать опять.
Скажите, пожалуйста, сейчас у Изи вывод кешбэка - от 100 грн, да?
здесь кешбек считают по дате операции или проводки? он тоже сгорает раз в три месяца?
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Яша
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Додано: Нед 04 гру, 2022 10:56
Яша написав:
здесь кешбек считают по дате операции или проводки? он тоже сгорает раз в три месяца?
перации, не сгорает, но и удерживают 19.5% с КБ
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Amethyst
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:16
Касательно заказа валюты:
emeta написав:
06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12
Ответ поддержки банка:
izibank написав:робимо замовлення щопонеділка, доступно для зняття стає в наступний понеділок. наприклад, якщо звернетесь сьогодні (9 грудня), то зробимо замовлення 12 грудня і кошти будуть доступні саме для вас 19 грудня.
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Howl
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:19
Howl написав:
Ответ поддержки банка:
izibank написав:робимо замовлення щопонеділка, доступно для зняття стає в наступний понеділок. наприклад, якщо звернетесь сьогодні (9 грудня), то зробимо замовлення 12 грудня і кошти будуть доступні саме для вас 19 грудня.
А заранее под выплату депо можно заказать? Или только тогда, когда деньги уже будут на счёте?
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moveton
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:24
moveton написав:
А заранее под выплату депо можно заказать?
Пока точно можно.
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Howl
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:47
Howl написав:
Касательно заказа валюты:
emeta написав:
06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12
Ответ поддержки банка:
izibank написав:робимо замовлення щопонеділка, доступно для зняття стає в наступний понеділок. наприклад, якщо звернетесь сьогодні (9 грудня), то зробимо замовлення 12 грудня і кошти будуть доступні саме для вас 19 грудня.
Это понятно всё
У других банков недельные депозиты существуют как таковые
А здесь таким образом, ждешь почти две недели если заказал во вторник
Я уже общался с поддержкой, уточнял по срокам заказа валюты. Их нет
За какое время можно заказывать?
Можно ли заказать валюту в день когда депо оформляешь, т.е. за три месяца..
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emeta
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 17:47
emeta написав: Howl написав:
Касательно заказа валюты:
emeta написав:
06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12
Ответ поддержки банка:
izibank написав:робимо замовлення щопонеділка, доступно для зняття стає в наступний понеділок. наприклад, якщо звернетесь сьогодні (9 грудня), то зробимо замовлення 12 грудня і кошти будуть доступні саме для вас 19 грудня.
Это понятно всё
У других банков недельные депозиты существуют как таковые
А здесь таким образом, ждешь почти две недели если заказал во вторник
Я уже общался с поддержкой, уточнял по срокам заказа валюты. Их нет
За какое время можно заказывать?
Можно ли заказать валюту в день когда депо оформляешь, т.е. за три месяца..
senseibank@ два тижні марінує гроші клієнта ,а потім тільки віддає
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sens
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 18:23
sens написав:
senseibank@ два тижні марінує гроші клієнта ,а потім тільки віддає
Написане справедливе лише тим клієнтам сенс-банку, хто не здатен домовитись про своєчасне отримання депо в день його закінчення (іншими словами хто немає толкового персмена який усе організує вчасно і без проблем)
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Alien
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Додано: Нед 11 гру, 2022 08:29
Вибачте, але по перше я нікого не звинувачую. А по друге - вам шашечки чи їхати?
Якщо я телефоную персмену і питаю чи можу я отримати мою власність - кошти в день закінчення депо, а він відповідає - так ласкаво просимо, то хіба я щось роблю не так?
Крім того погляньте на питання з іншого боку - у юристів є чудовий принцип - дозволено усе що не заборонено. Правила замовлення готівки жодним чином не забороняють установам банку видавати готівку яка не замовлена за 10 робочих днів. А отже ні персмен ні клієнт нічого не порушують у випадку коли а) валютна готівка є в наявності у касі, б) клієнт стоїть коло каси і на його рахунку є залишок коштів у валюті а у руках ордер на отримання валюти.
До речі можлива і інша ситуація - якщо валюти в касі з якоїсь причини немає то навіть замовлення за 10 днів вам її не допоможе отримати. Прецеденти були.
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Alien
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