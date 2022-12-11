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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 гру, 2022 18:58
Alien написав:
Вибачте, але по перше я нікого не звинувачую. А по друге - вам шашечки чи їхати?
Якщо я телефоную персмену і питаю чи можу я отримати мою власність - кошти в день закінчення депо, а він відповідає - так ласкаво просимо, то хіба я щось роблю не так?
Крім того погляньте на питання з іншого боку - у юристів є чудовий принцип - дозволено усе що не заборонено. Правила замовлення готівки жодним чином не забороняють установам банку видавати готівку яка не замовлена за 10 робочих днів. А отже ні персмен ні клієнт нічого не порушують у випадку коли а) валютна готівка є в наявності у касі, б) клієнт стоїть коло каси і на його рахунку є залишок коштів у валюті а у руках ордер на отримання валюти.
До речі можлива і інша ситуація - якщо валюти в касі з якоїсь причини немає то навіть замовлення за 10 днів вам її не допоможе отримати. Прецеденти були.
не виправдовуйтесь
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Додано: Нед 11 гру, 2022 19:18
Не мав наміру. Просто не звик що пишуть відверту маячню, не втримався відповів. Постараюсь бути стриманішим
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Alien
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