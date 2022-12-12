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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 гру, 2022 18:58
Alien написав:
Вибачте, але по перше я нікого не звинувачую. А по друге - вам шашечки чи їхати?
Якщо я телефоную персмену і питаю чи можу я отримати мою власність - кошти в день закінчення депо, а він відповідає - так ласкаво просимо, то хіба я щось роблю не так?
Крім того погляньте на питання з іншого боку - у юристів є чудовий принцип - дозволено усе що не заборонено. Правила замовлення готівки жодним чином не забороняють установам банку видавати готівку яка не замовлена за 10 робочих днів. А отже ні персмен ні клієнт нічого не порушують у випадку коли а) валютна готівка є в наявності у касі, б) клієнт стоїть коло каси і на його рахунку є залишок коштів у валюті а у руках ордер на отримання валюти.
До речі можлива і інша ситуація - якщо валюти в касі з якоїсь причини немає то навіть замовлення за 10 днів вам її не допоможе отримати. Прецеденти були.
не виправдовуйтесь
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sens
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Додано: Нед 11 гру, 2022 19:18
Не мав наміру. Просто не звик що пишуть відверту маячню, не втримався відповів. Постараюсь бути стриманішим
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Alien
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Додано: Нед 11 гру, 2022 21:00
sens написав:
senseibank@ два тижні марінує гроші клієнта ,а потім тільки віддає
А если закинуть на ощадный, после окончания депо и заказать на следующий день? Не прокатит?
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mihasik
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Додано: Пон 12 гру, 2022 11:13
Заранее доллар не заказать? Только по окончанию депозита?
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demichh
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Додано: Пон 12 гру, 2022 12:33
demichh
demichh написав:
Заранее доллар не заказать?
, можно, но есть нюансы: viewtopic.php?p=5515853#p5515853
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Howl
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1
Додано: Пон 12 гру, 2022 13:38
Howl написав:
Касательно заказа валюты:
emeta написав:
06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12
Ответ поддержки банка:
izibank написав:робимо замовлення щопонеділка, доступно для зняття стає в наступний понеділок. наприклад, якщо звернетесь сьогодні (9 грудня), то зробимо замовлення 12 грудня і кошти будуть доступні саме для вас 19 грудня.
Можно но до 11 часов понедельника, на след неделю с понедельника. А мне на выходных втирали по тел. что нельзя, пока деньги на карте не окажуться.
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demichh
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Додано: Пон 12 гру, 2022 14:22
по словам горячки после окончания депо доллары автоматически падают на долларовую карту, снятие с которой облагается комиссией 15 грн. Заказать валюту можно только на понедельник. Судьба денег неясна в том случае, если понедельник окажется тяжелым днем.
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Кащей
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Додано: Пон 12 гру, 2022 14:52
Кащей написав:
Судьба денег неясна в том случае, если понедельник окажется тяжелым
днем.
то ж не останній понеділок
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ScaryBee
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