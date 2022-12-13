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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 гру, 2022 01:27
Howl написав: Кащей написав:
Заказать валюту можно только на понедельник.
В общем, izibank работает над собой или отзывы в соцсетях творят чудеса. Появилась возможность забрать валюту на следующий день после завершения депозита. Заказ принимается поддержку. В понедельник, дня недели которой заказано получение валютных средств, можно в поддержки банка уточнить готовность выдачи на заказанный день.
ps Или это индивидуальный подход...
Может, вам и комиссию 15 грн скостили в рамках индивидуального подхода?
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Кащей
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