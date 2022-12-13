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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 01:27

Re: izibank

Howl написав:
  Кащей написав:Заказать валюту можно только на понедельник.
В общем, izibank работает над собой или отзывы в соцсетях творят чудеса. Появилась возможность забрать валюту на следующий день после завершения депозита. Заказ принимается поддержку. В понедельник, дня недели которой заказано получение валютных средств, можно в поддержки банка уточнить готовность выдачи на заказанный день.

ps Или это индивидуальный подход... :roll:
Может, вам и комиссию 15 грн скостили в рамках индивидуального подхода?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 06:33

Re: izibank

Кащей, в банк официально жаловался ибо достали они со своими проколами поддержки, но в НБУ решил пока не обращаться.
В общем, пока просто наблюдаем за ситуацией.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 08:23

  Howl написав:Кащей, в банк официально жаловался ибо достали они со своими проколами поддержки, но в НБУ решил пока не обращаться.
В общем, пока просто наблюдаем за ситуацией.

С этими танцами с бубном по заказу и выплате валюты задумываешься, не легче ли в тасе уже открыть и не париться
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 08:40

  lloydbanksua написав:
  Howl написав:Кащей, в банк официально жаловался ибо достали они со своими проколами поддержки, но в НБУ решил пока не обращаться.
В общем, пока просто наблюдаем за ситуацией.

С этими танцами с бубном по заказу и выплате валюты задумываешься, не легче ли в тасе уже открыть и не париться

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sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:08

Re: izibank

lloydbanksua, есть предположение, что заказ валюты в ТАС может быть одинаковый с izibank.
Howl
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