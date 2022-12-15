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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 гру, 2022 01:27
Howl написав: Кащей написав:
Заказать валюту можно только на понедельник.
В общем, izibank работает над собой или отзывы в соцсетях творят чудеса. Появилась возможность забрать валюту на следующий день после завершения депозита. Заказ принимается поддержку. В понедельник, дня недели которой заказано получение валютных средств, можно в поддержки банка уточнить готовность выдачи на заказанный день.
ps Или это индивидуальный подход...
Может, вам и комиссию 15 грн скостили в рамках индивидуального подхода?
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Кащей
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Додано: Вів 13 гру, 2022 06:33
Кащей, в банк официально жаловался ибо достали они со своими проколами поддержки, но в НБУ решил пока не обращаться.
В общем, пока просто наблюдаем за ситуацией.
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Howl
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Додано: Вів 13 гру, 2022 08:23
Howl написав:
Кащей, в банк официально жаловался ибо достали они со своими проколами поддержки, но в НБУ решил пока не обращаться.
В общем, пока просто наблюдаем за ситуацией.
С этими танцами с бубном по заказу и выплате валюты задумываешься, не легче ли в тасе уже открыть и не париться
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lloydbanksua
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Додано: Вів 13 гру, 2022 08:40
lloydbanksua написав: Howl написав:
Кащей, в банк официально жаловался ибо достали они со своими проколами поддержки, но в НБУ решил пока не обращаться.
В общем, пока просто наблюдаем за ситуацией.
С этими танцами с бубном по заказу и выплате валюты задумываешься, не легче ли в тасе уже открыть и не париться
Моно та Універсал в Києві працюють добре
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sens
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Додано: Вів 13 гру, 2022 16:08
lloydbanksua, есть предположение, что заказ валюты в ТАС может быть одинаковый с izibank.
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Howl
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Додано: Вів 13 гру, 2022 18:39
Howl просто не особо хочется потом по две недели ждать очереди, чтобы забрать валюту.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 15 гру, 2022 09:52
добрый день. подскажите, во сколько по времени депозитные деньги доступны на карте для снятия?я правильно понял, в день окончания договора?
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Яша
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Додано: Чет 15 гру, 2022 09:54
Яша написав:
добрый день. подскажите, во сколько по времени депозитные деньги доступны на карте для снятия?я правильно понял, в день окончания договора?
o 8:01 ранку в день закiнчення договору
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Alien
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Додано: Чет 15 гру, 2022 10:22
lloydbanksua написав: Howl написав:
Кащей, в банк официально жаловался ибо достали они со своими проколами поддержки, но в НБУ решил пока не обращаться.
В общем, пока просто наблюдаем за ситуацией.
С этими танцами с бубном по заказу и выплате валюты задумываешься, не легче ли в тасе уже открыть и не париться
У меня аналогичные мысли. Не просто же так Тася сделала у себя курс 37,30 реальный, а у Изи - 36,9343. Какой ...недальновидный человек (скажем так)будет открывать в Тасе, если у Изи курс на 40 копеек лучше?
Значит, на эти 40 копеек он получит головной боли при получении депозита...
Я люблю эксперименты и мог бы небольшой депозит для пробы открыть в Изе... но что-то не хочется. Спинным мозгом чую подвох где-то...
А уже были те, кто Изину валюту получал? Что-то не помню бодрых отзывов. Может, не обратил внимание.
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Искатель
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