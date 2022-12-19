|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 гру, 2022 14:27
Howl написав: Alien написав:
o 8:01 ранку в день закiнчення договору
В приложении izibank і депозитном договоре указано, что срок действия по 27 декабря включительно
(дата указана для примера) и получается, что средства "упадут" на карту 28 декабря.
Не буду сперечатись просто з юридичної точки зору договiр припиняє свою дiю пiсля виконання сторонами усiх своїх зобов'язань. Отже "день закiнчення договору" це по сутi день коли обидвi сторони завершили розрахунки по ньому - для банка це день виплати суми депозиту i вiдсоткiв, для вкладника день їх отримання. То того моменту як це вiдбудеться - договiр продовжує дiяти.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1004
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 15 гру, 2022 18:19
действительно утром в день окончания. в приват банке тоже включительно, но депозит можно забрать только на следующий день.
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1277
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 гру, 2022 04:31
У Изи сеп принимает не 23/7? Отправил в обед, ещё не пришел.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1259
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 гру, 2022 13:22
Вітаю. Хтось мав практику повернення коштів через чарджбек? Якщо була, то зарахування було тієї суми, що була сплачена, чи за якимось мінусом?
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 1004
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|