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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 14:27

  Howl написав:
  Alien написав:o 8:01 ранку в день закiнчення договору
В приложении izibank і депозитном договоре указано, что срок действия по 27 декабря включительно (дата указана для примера) и получается, что средства "упадут" на карту 28 декабря.

Не буду сперечатись просто з юридичної точки зору договiр припиняє свою дiю пiсля виконання сторонами усiх своїх зобов'язань. Отже "день закiнчення договору" це по сутi день коли обидвi сторони завершили розрахунки по ньому - для банка це день виплати суми депозиту i вiдсоткiв, для вкладника день їх отримання. То того моменту як це вiдбудеться - договiр продовжує дiяти.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 18:19

Re: izibank

действительно утром в день окончания. в приват банке тоже включительно, но депозит можно забрать только на следующий день.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 04:31

У Изи сеп принимает не 23/7? Отправил в обед, ещё не пришел.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 13:22

Re: izibank

Вітаю. Хтось мав практику повернення коштів через чарджбек? Якщо була, то зарахування було тієї суми, що була сплачена, чи за якимось мінусом?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:34

Что у них за zanachka со свободным снятием?
Как считаются проценты? На остаток средств в конце дня?
emeta
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