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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 гру, 2022 14:27
Howl написав: Alien написав:
o 8:01 ранку в день закiнчення договору
В приложении izibank і депозитном договоре указано, что срок действия по 27 декабря включительно
(дата указана для примера) и получается, что средства "упадут" на карту 28 декабря.
Не буду сперечатись просто з юридичної точки зору договiр припиняє свою дiю пiсля виконання сторонами усiх своїх зобов'язань. Отже "день закiнчення договору" це по сутi день коли обидвi сторони завершили розрахунки по ньому - для банка це день виплати суми депозиту i вiдсоткiв, для вкладника день їх отримання. То того моменту як це вiдбудеться - договiр продовжує дiяти.
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Alien
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Додано: Чет 15 гру, 2022 18:19
действительно утром в день окончания. в приват банке тоже включительно, но депозит можно забрать только на следующий день.
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Яша
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Додано: Пон 19 гру, 2022 04:31
У Изи сеп принимает не 23/7? Отправил в обед, ещё не пришел.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 13:22
Вітаю. Хтось мав практику повернення коштів через чарджбек? Якщо була, то зарахування було тієї суми, що була сплачена, чи за якимось мінусом?
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:34
Что у них за zanachka со свободным снятием?
Как считаются проценты? На остаток средств в конце дня?
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emeta
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Додано: Вів 20 гру, 2022 17:41
Чи можна оформити нову карту через застосунок?
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ValeriyBob
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Додано: Вів 20 гру, 2022 19:20
emeta написав:
Что у них за zanachka со свободным снятием?
Со свободным снятием и пополнением.
emeta написав:
Как считаются проценты?
До 100 ₴ из имеющейся суммы по одной ставке, а свыше -- по другой.
ValeriyBob написав:
Чи можна оформити нову карту через застосунок?
Ви про перевипуск поточної картки? Якщо так, то дивиться пункт у властивостях картки.
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Howl
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:19
Ось тобі і Ізібанк. Оплата була за товар валютною картою на закордонному інтернет сайті. Рахунок на оплату товару також був у доларі. Через недоставку товару, відбулося повернення коштів. Але сума повернення була меншою. В підтримці не можуть зрозуміло пояснити ,чому так! У когось було щось схоже?
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_PORT_UA
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:57
_PORT_UA, схоже на DCC або продавець зробив повернення на меншу суму. Виписку по рахунку не дивився?
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